Newey reconoce que el puesto de jefe en Aston Martin le distrae: "En Red Bull me limitaba a ser ingeniero..."

El jefe de equipo de Aston Martin dice que le distrae un poco ese puesto: "En Red Bull estaba limitado al departamento de ingeniería".

En Aston Martin sólo hay problemas. Ninguna noticia positiva a la vista. Todo han sido abandonos en Australia y en China y se espera la misma situación para Japón. Ahora se debate si Adrian Newey, el gran ingeniero de la Fórmula 1, debe continuar o no en ese rol o centrarse exclusivamente en el coche.

El propio Adrian Newey, en palabras que recoge 'Motor.es', encuentra similitudes entre este Aston Martin y los primeros coches de Red Bull: "Al observar la situación actual de Aston Martin, existen desafíos similares a los de cuando empecé en Red Bull en cuanto a prácticas laborales, comunicación, silos, todo lo que conocemos y apreciamos, e intentamos derribar".

"La diferencia es que allí desempeñaba un papel muy similar, pero limitado al departamento de ingeniería...", dice Newey, que ahora ejerce como jefe de equipo.

Mucho más que ser el responsable del diseño del AMR26: "En este puesto, se trata de toda la empresa, así que es un rol más importante en ese sentido, pero en muchos otros es una extensión de lo que he estado haciendo durante años".

Reconoce que le está distrayendo esta situación: "Por supuesto, tenemos trabajo por delante. Entonces, ¿siento que me distrae de mi trabajo principal: intentar trabajar con todos, trabajar por mi cuenta para generar ideas, direcciones de desarrollo, etc? Un poco...".

Y en Aston Martin no descartan tomar medidas. Los rumores en el paddock dicen que Newey podría volver a su papel de ingeniero y Lawrence Stroll estaría buscando una figura importante para ser jefe de equipo.