Israel sigue sin respetar el alto el fuego en Líbano y continúa su matanza: 39 personas han muerto en 24 horas

Los detalles En tres ofensivas consecutivas un hombre murió y su hija de 12 años resultó herida. Pese al cese de hostilidades acordado por Líbano e Israel a mediados del mes pasado,

Israel ha violado nuevamente el alto el fuego en Líbano, resultando en la muerte de 39 personas en recientes ataques, principalmente el sábado. El Ejército israelí bombardeó vehículos cerca de Beirut y en el sur del Líbano, pese a la tregua vigente desde abril. La Agencia Nacional de Noticias libanesa reportó ataques en Saadiyat y otras áreas, con órdenes de evacuación en localidades del sur. En un incidente, un dron israelí atacó a un sirio y su hija, causando la muerte del hombre y heridas graves a la menor. A pesar del cese de hostilidades, Israel continúa sus ataques, mientras Hizbulá responde atacando objetivos israelíes.

Una vez más, Israel se ha saltado el alto el fuego en Líbano. Sus ataques de las últimas horas, principalmente durante el sábado, le han costado la vida a 39 personas. El Ejército israelí bombardeó en uno de los ataques dos vehículos que transitaban por una zona ubicada a unos 20 kilómetros al sur de Beirut, mientras que mató a al menos ocho personas en ataques contra el sur del Líbano pese al frágil alto el fuego que entró en vigor a mediados de abril.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) ha informado de que Israel lanzó dos ataques contra sendos automóviles que transitaban por la zona de Saadiyat, en la estratégica carretera costera que conecta Beirut con el sur del Líbano, a unos 20 kilómetros al sur de la capital.

Ahora bien, no solo ha sido ese. El medio estatal informó de varios ataques en diferentes puntos del país a lo largo de la jornada, en la que el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación en una decena de localidades del sur del Líbano en respuesta, según el Estado judío, a las "violaciones" de la tregua por parte del grupo chií libanés Hizbulá.

La ANN informó de la muerte de al menos tres personas en un ataque contra un coche cerca de una escuela secundaria en la localidad meridional de Abbasiya, además de otras tres que fallecieron en un bombardeo contra otro vehículo en la zona de Chouf, al sur de Beirut.

Además, el Ministerio de Salud Pública libanés condenó en un comunicado un ataque israelí con dron contra un nacional sirio y su hija de 12 años que circulaban en moto por una zona del sur del Líbano. Padre e hija lograron esquivar el primer bombardeo, pero el dron realizó un segundo ataque que acabó con la vida del hombre "al instante". La niña logró alejarse unos cien metros, pero el avión no tripulado lanzó otro proyectil contra la menor, que resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, según el departamento.

Pese al cese de hostilidades acordado por Líbano e Israel a mediados del mes pasado, las fuerzas israelíes han continuado atacando a diario el sur de Líbano y han demolido un gran número de viviendas en las zonas que ocupan en esa región. Esta semana, bombardearon también, por primera vez en tres semanas de tregua, los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye. Por su parte, el grupo chií libanés Hizbulá sigue atacando objetivos israelíes, sobre todo tropas presentes en el sur del Líbano, a la espera de que delegaciones de los dos países mantengan la próxima semana en Washignton una tercera ronda de diálogo directo.

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