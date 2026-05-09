Álex Márquez explica la dureza de la caída de su hermano Marc: "Ha tenido la mala suerte de que..."

El de Gresini ha asegurado que en el punto en el que Marc ha ido al suelo la caída debería haber sido limpia. Sin embargo, un factor aleatorio ha terminado provocando un incidente duro.

Marc Márquez ha tenido un GP de Francia para olvidar. El de Cervera se ha ido al suelo en la última vuelta de la 'sprint' en una caída muy dura que le ha provocado una fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho.

Tras el accidente, Marc ha salido cojeando de manera evidente y, al salir del 'box' de Ducati, era incapaz de apoyar el pie en el suelo. Según ha informado 'MotoGP' a través de un breve escrito, el nueve veces campeón del mundo se perderá lo que resta de Gran Premio en Le Mans y el GP de Cataluña que se celebra el fin de semana que viene en Montmeló.

Su hermano Álex estaba detrás rodando en la novena posición (Marc estaba séptimo) cuando todo ha pasado. El de Gresini ha explicado tras la carrera porqué la caída ha sido tan dura en una zona en la que no existen mucho motivos para que un accidente sea tan grave.

Aún así, Álex ha señalado que Márquez ha tenido muy mala suerte con cómo se ha desarrollado todo: "Ha perdido el tren delantero. Normalmente es una caída limpia, de las que no tienen más consecuencias, como la que tuvo ayer Pedro Acosta en ese punto".

"Pero ha tenido la mala suerte de que la moto ha vuelto a enganchar, ha perdido el grip de golpe y luego ha traccionado. Ha sido pura mala suerte; la línea de fuera aquí en Le Mans patina mucho, hay un punto que desliza y luego engancha", ha concluido el pequeño de los Márquez en declaraciones que recoge 'Motosan'.