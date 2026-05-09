La confesión que todo MotoGP esperaba: Márquez revela lo que le lleva lastrando todo 2026: "No soy de llorar..."

El de Cervera ha desvelado que pasará por quirófano para tratar la fractura sufrida en Le Mans y para intentar solucionar de una vez por todas sus problemas de hombro, lo que llevaba lastrando a Marc desde principio de año.

El rendimiento de Marc Márquez estaba siendo una incógnita durante este inicio de 2026. El ilerdense no terminaba de sentirse del todo cómodo sobre la Ducati. Durante las primeras carreras, era evidente que su hombro no estaba al 100% pero a medida que iba pasando el tiempo se fue especulando con que quizás la moto no era del todo competitiva.

Marc ha sido muy sincero en Le Mans: "Soy yo, la moto está bien". El de Cervera ha confesado que el motivo por el que, de momento, no esté en la pelea por el Mundial es la grave lesión de hombro que sufrió en el pasado GP de Indonesia.

Márquez ha señalado en 'Dazn' cúal ha sido el verdadero problema que no le ha permitido pilotar a su máximo nivel: "Esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal, se veía, me he intentado convencer pero después de Jerez vi que algo no funcionaba, algo no estaba yendo bien".

"Pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo está perfecto, pero el famoso tornillo que estaba roto del hombro, es ahí donde está en una posición diferente. Tenía una sensación muy rara, porque en casa estaba bien, venía aquí y estaba mal. Yo pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en la posición de la MotoGP este tornillo está en una posición diferente, me tocaba el nervio radial y eso me hace fallar", asegura Márquez.

El ilerdense sabe las consecuencias que tenía ese dolor en su manera de pilotar: "Me hace ser inconstante, tener caídas inesperadas. Por eso todo el fin de semana iba muy calmado, lo haremos todo de golpe, me tengo que recuperar bien y a partir de ahí con la dinámica de ir viendo mi futuro".

"La moto va bien, por eso yo insistía en que la moto va bien, que era yo pero no quería dar explicaciones. Quería convencerme mentalmente en Jerez de que yo estaba bien, para ver si era un bloqueo mental, pero vi que no, soy de llorar poco, entonces simplemente lloro con los míos", añade del de Cervera.

Márquez confirma que se operará de la fractura de pie sufrida en Le Mans a la vez que de su hombro en un proceso de recuperación que podría mantenerle alejado de las pistas un tiempo considerable aunque, de momento, solo está confirmada su ausencia en Montmeló.