Audi deja sin argumentos a Verstappen: ojo al palo del jefe a Max

Jonathan Wheatley, jefe de Audi, mostró su desacuerdo con las palabras del neerlandés, y cree que los comentarios de Verstappen "son por la situación en la que se encuentra".

La nueva Fórmula 1 ha levantado mucha polémica tanto dentro como fuera del paddock. El cambio de reglamentación ha convencido a unos, pero ha desalentado a otros, entre ellos, Max Verstappen.

"No es nada divertido. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es correr", comentó el piloto de Red Bull en el pasado GP de China, mostrando su desencanto con esta nueva era de la Fórmula 1 y con los nuevos motores.

Sin embargo, hay otros que si han dado su visto bueno al cambio de reglamentación. Uno de ellos, ha sido el jefe del equipo Audi, Jonathan Wheatley. "Tengo que decir que no me pareció en absoluto una especie de carrera artificial. Cada piloto intentó adelantar al otro. Corrieron de forma preciosa y limpia", dijo el británico, según recoge Motorsport.com

Además, Wheatley admitió que disfrutó de la carrera en Shanghái e intentó explicar las palabras de Verstappen: "Disfruté viéndolo. Hay batallas en la parrilla que creo que son muy esperanzadoras. Creo que se pueden entender los comentarios de Max, y es por la situación en la que se encuentra".

Además, el británico de 58 años admitió que están en contacto con la FIA para ajustar la nueva normativa. "Hemos sido abiertos y colaborativos con la FIA. Probamos varias soluciones en el último día de test en Bahréin para ver cuál sería el resultado. Creo que eso lo demuestra todo: estamos abiertos, estamos trabajando con la FIA", concluyó Wheatley.