Antonelli y el deseo de Ferrari de ganar con un italiano al volante: "Me molestó verlo en Mercedes"

Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari, y Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari, lamentan que Antonelli no corriese con ellos pese a festejar el triunfo del italiano en China.

La victoria de Kimi Antonelli este pasado domingo en el GP de China ha devuelto la alegría a los aficionados italianos de la Fórmula 1. Veinte años después de que Giancarlo Fisichella ganase en Malasia 2006, un piloto del país de la bota ha vuelto a salir campeón de un 'Grand Prix'.

Sin embargo, la idílica imagen de ver a un italiano ganando una carrera al frente de Ferrari es algo que no se ve desde 1985, cuando Michele Alboreto ganó en Alemania con los de Maranello. El hecho de que Antonelli saliese vencedor es un orgullo para sus compatriotas, pero verlo haciéndolo en Ferrari ha sido un jarro de agua fría.

"Su victoria me emocionó. Es un chico de 19 años que mejora constantemente. Demostró madurez y aplomo, algo poco común en un italiano, y menos aún en alguien de su edad. Sin embargo, me molestó un poco verlo en un Mercedes", comentó Luca Cordero di Montezemolo, expresidente de Ferrari de 1991 a 2014, a 'SkySports' tras China.

El triunfo del joven piloto con los alemanes expuso la ventaja de Mercedes y su motor frente al de sus italianos, quienes se postulan como su mayor rival en el campeonato. Aun así, el exdirectivo de los de 'Il Cavallino Rampante' se lamenta de no tener a Kimi en la escudería.

"Lo habría preferido en Ferrari, pero poner a alguien como él directamente en Ferrari habría significado destruirlo: habría estado bajo una presión enorme. He visto a varios pilotos que se creían fenomenales después de solo unos pocos Grandes Premios. Pero Kimi es diferente", añade Cordero di Montezemolo.

El lamento de Ferrari con los pilotos italianos

Los de Maranello llevan 19 años sin ganar un mundial de F1. Kimi Räikkönen, piloto finlandés, ha sido el último campeón en Ferrari después de la época dorada de Michael Schumacher con cinco campeonatos consecutivos. Desde entonces, los italianos están de capa caída.

El último piloto que estuvo a punto de levantar otro Mundial fue Fernando Alonso en 2010, cuando perdió ante Sebastian Vettel. Pese a ello, ningún piloto de origen italiano ha vuelto a tocar la gloria con Ferrari desde 1953 con Alberto Ascari.

"No está prohibido. Ha habido italianos en Ferrari y el último que lo intentó, un querido amigo, Michele Alboreto, no tuvo éxito. Antonelli ya ha demostrado que merece luchar con coches punteros. Con su pequeña experiencia, sin duda que se convertirá en un gran piloto", lamenta Piero Ferrari, hijo de Enzo Ferrari, que recuerda la 'maldición' de los italianos en su escudería para el 'Corriere dello Sport'.