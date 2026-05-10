¿Cuándo se operará Márquez? Ducati confirma el plan de recuperación de Marc tras su lesión en Le Mans

Davide Tardozzi y el equipo de Borgo Panigale han confirmado en la mañana del domingo que el piloto catalán será intervenido el mismo fin de semana para comenzar su proceso de recuperación en el pie y hombro.

Marc Márquez ha vuelto a caer lesionado. Esta vez durante la 'sprint' del Gran Premio de Le Mans 2026. Desde Ducati, han informado que el piloto catalán pasará por quirófano el mismo domingo y que "su salud permanece como la prioridad".

Así lo ha comunicado el equipo de Borgo Panigale a través de un 'post' en sus redes sociales donde Davide Tardozzi, director de la escudería, actualizaba sobre el estado de salud del de Cervera. Será intervenido de la fractura producida en el pie en Francia así como del hombro, que continúa en proceso de recuperación.

Su ausencia en el GP de Catalunya está ya confirmada, por lo que solo quedaría esperar para conocer si el catalán se ausentará en alguna cita más. Un contratiempo para Márquez que llega justo después de mostrar una versión muy rápida en la clasificación de Le Mans, donde quedó segundo, solo por detrás de su compañero Pecco Bagnaia.

El italiano saldrá desde la 'pole position' en la quinta cita del curso 2026. Francesco será el único representante del equipo oficial de Ducati, que ha mostrado su apoyo al nueve veces campeón mundial mostrando un mensaje de "Forza Marc" sobre la moto del piloto, que no saldrá a pista más este fin de semana.

Se le presenta así una gran oportunidad a Bagnaia que saldrá solo desde la primera línea, aunque seguido de un Marco Bezzecchi que seguro, buscará seguir consolidándose como líder del campeonato.