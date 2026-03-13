Briatore confirma el equipo de Fórmula 1 que quiere comprar parte de Alpine: "Ya veremos..."

El jefe de equipo de Enstone ha aclarado la posible compra de una participación de su equipo de F1. Mercedes sería la escudería interesada en hacerse con una cuarta parte del grupo francés.

Mercedes es la escudería de moda dentro de la Fórmula 1. Tras un gran arranque en la temporada 2026 protagonizado por George Russell y Kimi Antonelli son los favoritos al título. Pero el equipo alemán también está dando que hablar los últimos días fuera de la pista.

Flavio Briatore, ha confirmado recientemente la rumoreada intención del equipo de Toto Wolff de comprar una participación de Alpine. Su jefe de equipo, en una rueda de prensa perteneciente al Gran Premio de China ha aclarado la situación.

"Cada día es una situación nueva... Se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, ya veremos", explicaba el empresario italiano. Por lo que sería el equipo de F1 y no su jefe quien estaría interesado en obtener la participación correspondiente al 24% de la escudería de Enstone.

Actualmente, esas acciones son propiedad del grupo de inversión Otro Capital, en el que participan celebridades mundiales como el golfista Rory McIlroy. El grupo las adquirió en 2023 por 233 millones de dólares, aunque se estima que a día de hoy superarían los 3000 millones, un crecimiento brutal debido al auge de los equipos de F1.

"Tenemos tres o cuatro compradores potenciales; no olviden que estamos hablando de la participación de Otro Capital, que no tiene nada que ver con Alpine. Hay varios candidatos dispuestos a cerrar el trato", aseguraba Flavio. Christian Horner, exdirector de Red Bull sería uno de los candidatos mencionados.

Actualmente, Alpine es cliente de Mercedes en cuanto a la unidad de potencia. En 2026, los alemanes han proporcionado al equipo de Pierre Gasly y Franco Colapinto el motor del A526.

Una situación que de concretarse, se acercaría a la de Red Bull y Racing Bulls, aunque para Briatore, este escenario aún estaría lejos: "Normalmente en una empresa, el 75 % decide y el 25 % es el pasajero. Y esa es la realidad". Lo que Jonathan Wheatley, director de Audi, respaldó: "Sinceramente, no veo ningún conflicto de intereses ni motivos de preocupación".