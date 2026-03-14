¡Carrera sprint de locos en China! Batalla frenética por la victoria entre Russell y los Ferrari

Tras una nueva salida espectacular, los equipos y piloto nos brindaron 19 vueltas de pura Fórmula 1 en la carrera sprint del Gran Premio de China.

Carrera sprint sorprendentemente grata. Mucho movimiento y mucho espectáculo en China en un circuito que ha favorecido enormemente este cambio de reglamento. Lo que vimos en Australia levantó todas las dudas sobre la gestión de la energía.

Con pilotos que perdían toda su potencia a mitad de recta, se preveía que la larga recta de China fuera una sangría. Sin embargo, se nos olvidaba que estamos hablando de Fórmula 1. Los ingenieros han hecho su trabajo y se ha podido ver una clara mejora en la gestión de las baterías. Aunque los pilotos siguen perdiendo velocidad, dicha pérdida no es tan drástica como en Melbourne.

Esto ha dado lugar a una carrera algo más real y más fiel a lo que debería ser la Fórmula 1. Durante las primera vueltas, Ferrari parecía poder luchar con Mercedes. Hamilton y Russell se dedicaron bastante tiempo con un incontable número de adelantamientos. A pesar de ello, parece que la diferencia está en las ruedas.

Al británico de Ferrari se le vinieron abajo los neumáticos tras 10 vueltas de lucha, perdiendo la posición incluso con su compañero de equipo. Al británico de Mercedes, los neumáticos le aguantaron mejor, lo que le permitió vivir unas últimas vueltas de la carrera sprint algo más tranquilo.

Además, una batalla entre los pilotos de Ferrari también fue bastante proclive para los intereses de Russell. A punto estuvieron de tocarse los dos cabeza de lista de Maranello. Leclerc acabó llevándose esa batalla, quien aprovechó la lucha inicial de Hamilton con Russell para proteger sus ruedas y atacar después a su compañero de equipo.

Aunque no del todo, pues un 'safety car' provocado por la retirada del Audi de Hülkenberg volvió a poner en pie a la tribuna del circuito. Un paso por boxes en las últimas vueltas de la carrera sprint volvió a poner todos los ojos sobre el trazado de Shanghái. Sin embargo, un error en la resalida de Leclerc, en la que derrapó, le dejó sin opciones de victoria en las dos vueltas restantes.

De todas formas, todo parece indicar que Mercedes es imbatible a una vuelta, pero que, en carrera, Ferrari está más cerca. Veremos quién consigue gestionar mejor la batería en las próximas carreras, algo que puede ser clave.

En cuanto a los españoles, ambos salieron con neumáticos duros para intentar aprovechar las últimas vueltas debido a la gran degradación. Sin embargo, el coche de seguridad echó por tierra sus planes. Finalmente, Sainz pudo alcanzar la 12º plaza, mientras que Alonso solo pudo ser 17º. Siguen las pruebas en Aston Martin. Sin opciones todavía de competir ni siquiera por algún punto.