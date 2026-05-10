Duro 'palo' de Schumacher a Alonso y Hamilton: "Ha llegado el momento de que se retiren"

Ralf Schumacher, hermano de Michael Schumacher y expiloto, habla sobre la situación del británico y apuesta porque tanto él como Alonso dejen paso a las nuevas generaciones.

Lewis Hamilton ha dado un paso hacia delante esta temporada. Sin embargo, el piloto británico está a años luz de su mejor nivel y de momento, su compañero de equipo, Charles Leclerc, está ganándole en el uno contra uno.

Una situación que incluso ha llevado a Hamilton al límite en algunos momentos. El piloto británico tuvo una temporada de debut para olvidar con Ferrari, y a pesar de su mejoría este año sigue estando lejos de su mejor versión.

Ralf Schumacher, expiloto alemán y hermano de Michael Schumacher, ha hablado sobre el pilotaje del heptacampeón. De hecho, el alemán ha mostrado su apoyo a las nuevas generaciones, y ha instando a Hamilton y a Fernando Alonso a retirarse: "Hamilton está en una mejor posición este año, pero probablemente no tendrá ninguna posibilidad contra Leclerc a largo plazo. Así son las cosas".

"Alonso y Hamilton han vivido momentos maravillosos en la Fórmula 1, pero creo que ha llegado el momento de que se retiren al final del año y dejen paso a los jóvenes. Hamilton ha logrado todo lo que podía. Es uno de los pilotos más exitosos de la historia, si no el mejor, como dirían los ingleses. Se lo merece. Ya ha terminado por este año", comentó Schumacher, según recoge 'Formula Passion'.

Además, el expiloto de 50 años ha propuesto a Oliver Bearman, piloto de Haas, como el recambio perfecto del británico en Ferrari: "Su regreso ha sido fantástico, pero creo que todo tiene un final. Por eso digo que creo que es hora de dar paso a la nueva generación. Oliver Bearman merece la oportunidad de pilotar para Ferrari. También creo que, si se le da la oportunidad, puede competir con Charles Leclerc".

"Quieren mantener la marca Lewis Hamilton. Hay muchos jóvenes pilotos prometedores que vienen de la Fórmula 2 y que merecen una oportunidad . Espero que la parrilla sea un poco más joven el año que viene. Bearman sin duda merece la oportunidad de pilotar un Ferrari", concluyó el alemán.