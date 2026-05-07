Mami Quevedo confiesa que "agarró del rabo y del cuello" a Tsartas: ojo a la reacción en el plató de 'El Chiringuito'

El exfutbolista cuenta en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol el encontronazo que tuvo con su compañero Tsartas en plena ducha después de un partido.

Mami Quevedo y Vassilis Tsartas vivieron un encontronazo en una ducha después de un partido cuando eran compañeros en el Sevilla. Es la confesión que ha hecho el primero en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol.

"Tsartas me levantó los brazos en un partido. Y cuando acabó, estábamos en la ducha y estando en pelotas le cogí por el rabo y por el cuello y le dije 'como me vuelvas a levantar los brazos en un campo de fútbol, te arranco la cabeza'", desvela.

Pero a pesar de ello, su relación siempre fue buena. "Me llevaba con él excelente, me llevaba muy bien", cuenta.

Y en el plató de 'El Chiringuito' se desató la risa. Su reacción no tuvo desperdicio. Tanto Josep Pedrerol como Carme Barceló, Juanma Rodríguez o José Luis Sánchez no podían contener las carcajadas.