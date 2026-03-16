Advertencia de Schumacher a Ferrari tras la pelea al límite entre Hamilton y Leclerc: "No ayuda..."

Ferrari da vía libre a una lucha entre Hamilton y Leclerc pese al temor en Australia: "Tuve miedo"

El expiloto alemán ha querido aconsejar a su exequipo después de la durísima batalla que tuvieron Lewis y Charles en el Gran Premio de China. Ralf señala cómo podría afectar un episodio similar a la lucha con Mercedes.

Tras dos grandes premios disputados, queda claro que el gran favorito al título son los Mercedes. La escudería alemana ha dado un salto de calidad tremendo con respecto al curso pasado diseñando un monoplaza muy potente y muy versátil.

Ferrari es el único equipo que ha sido capaz de seguir algo la estela de Mercedes aunque sin llegar a tener la misma velocidad en su monoplaza. Hamilton y Leclerc ya han expresado su satisfacción con el rendimiento del coche en estas primeras carreras.

En China, ambos dejaron una pelea sensacional sobre el asfalto. Sin embargo, en un Mundial en el que parece que los únicos capaces de luchas con Mercedes serán los de 'Maranello', Ralf Schumacher, expiloto de Ferrari, lanza un aviso a su exequipo.

"Si de todas formas eres más lento, competir entre nosotros obviamente no ayuda. Pierdes completamente el contacto con el líder, además de que tus neumáticos se desgastan más rápido, y los datos tampoco mejoran", asegura Schumacher en declaraciones recogidas por 'SpeedWeek'.

El alemán insiste en que Ferrari debe aprovechar que, de momento, McLaren y Red Bull están teniendo algunas dudas: "En lo que respecta a la lucha contra Mercedes, Ferrari ahora necesita pisar el acelerador a fondo para reducir la distancia con el líder del campeonato. Ahora todo se ha puesto patas arriba".

"McLaren tuvo la mala suerte de no poder siquiera empezar la carrera, Piastri se ha quedado sin puntos tras dos carreras y Red Bull Racing está teniendo grandes dificultades. En definitiva, después de dos fines de semana de GP, la decepción es palpable", concluye el ex de Ferrari.