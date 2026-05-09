Ayuso monta el show a la mexicana: pone fin a un viaje marcado por la polémica y sus acusaciones de "boicot"

¿Qué ha pasado? La Comunidad de Madrid expuso en un comunicado que Claudia Sheinbaum habría amenazado "con cerrar el hotel donde se celebran los premios Platino" si ella asistía.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interrumpió su viaje por México tras acusar a Claudia Sheinbaum de amenazar con cerrar el hotel donde se celebran los premios Platino si ella asistía. Sin embargo, el grupo hotelero desmintió estas afirmaciones, aclarando que no recibieron amenazas de Sheinbaum. Desde Xcaret, afirmaron haber retirado la invitación a Ayuso. La visita de Ayuso, centrada en discursos sobre Hernán Cortés e Isabel la Católica, no fue bien recibida por todos los mexicanos. Sheinbaum criticó que Ayuso hablara de la conquista para influir en elecciones.

Siete días y seis noches. Es lo que ha durado el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por territorio mexicano tras suspenderlo para volver a España por las supuestas intenciones de la líder mexicana, Claudia Sheinbaum, de "boicotear" la gala de los premios Platino, que se celebran este sábado en Parque Xcaret de Riviera Maya. Así lo expresaron en un comunicado, en el que sostienen que Sheinbaum habría amenazado "con cerrar el hotel donde se celebran si acudía" la 'popular'.

Sin embargo, horas después del comunicado publicado por la Comunidad de Madrid, el grupo hotelero que acoge los premios desmentía los motivos por los que Ayuso finalizaba su viaje por México antes de tiempo. Por su parte, desde el grupo Xcaret dicen haber retirado ellos mismos la invitación a la presidenta.

Entre tanta conmemoración a su llegada, tanta búsqueda de inversores y tanto discurso sobre Hernán Cortés o Isabel la Católica, algunos mexicanos no habrían recibido del todo bien su visita.

Por su parte, Claudia Sheinbaum lanzaba un claro mensaje: "No va a ayudar que hable de Hernán Cortes y la conquista para ganar una elección en nuestro país". La 'popular' asegura que Sheinbaum ha intentado boicotearla, sin embargo, ha sido ella quien ha dedicado todo tipo de palabras a la mexicana desde que puso un pie en su país.

"Así es como mueren las democracias y así es como está pasando en México. Es un país que está a dos pasos de llegar al camino de Venezuela", dijo. Así, ha justificado su marcha alegando que la propia líder mexicana habría amenazado con cerrar un hotel donde se celebra la gala de los Platino, patrocinada por el Ayuntamiento de Madrid.

Justificación que el grupo hotelero ha matizado: "Con respecto al comunicado emitido esta mañana por la Comunidad de Madrid, NEGAMOS CATEGÓRICAMENTE haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de la Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, o algún funcionario del Gobierno de México con respecto a la realización de Los Premios Platino Xcaret", expresaron en sus redes sociales.

De su lado, dijeron que el evento "representa una celebración que reconoce y honra lo mejor de las artes, la creatividad y la riqueza multicultural de la comunidad iberoamericana": "Es también un espacio que promueve el respeto, la convivencia y la hermandad entre los 23 países que conforman esta gran región".

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