Miguel Ángel Campos: "Era obligatoria la imputación de las hijas de Zapatero porque hay que darles cabida en el procedimiento"

Miguel Ángel Campos explica en Más Vale Tarde los motivos de la imputación de las hijas de Zapatero y asegura que el juez Calama "No puede citarlas como testigos, porque estaría conculcando sus derechos fundamentales".

Hoy el juez Calama ha decidido imputar a las hijas y la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga la trama de Plus Ultra.

Miguel Ángel Campos lo analiza en Más Vale Tarde, donde afirma que "era obligatoria la imputación de las hijas porque hay que darles cabida en el procedimiento y la única forma es mediante la imputación formal".

En este sentido, apunta que el juez Calama "no puede citarlas como testigos, porque estaría conculcando sus derechos fundamentales y era absolutamente claro que el momento en que las citara debía ser como investigadas".

Bea de Vicente explica que si las hijas de Zapatero hubieran sido citadas en calidad de testigos, estarían "obligadas a decir la verdad", mientras que "quien está imputado tiene derecho a guardar silencio o a mentir".

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