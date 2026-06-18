La desvinculación de Zapatero de Plus Ultra ante el juez Calama: "No les conocía" y "no he hablado en mi vida con el señor Sola"

Los detalles Al señalarle que, según consta en las actuaciones, Zapatero llamó a Julio Martínez Sola en abril de 2020, el expresidente reaccionó con un elocuente: "Puf, es increíble que conste eso en las actuaciones".

laSexta accedió a la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, donde el expresidente se desvincula del caso Plus Ultra. Zapatero aseguró no haber hablado con nadie del sector público sobre el rescate de la aerolínea y negó conocer a sus directivos, afirmando que solo se reunió una vez con Julio Martínez Sola en 2024. Además, negó haber tenido conversaciones con otros involucrados, como Roberto Roselli y Ramón Gordils. Durante la declaración, Zapatero también desmintió haber solicitado la nulidad de mensajes de WhatsApp relacionados con la investigación, aunque su defensa pidió completar la información obtenida por las autoridades estadounidenses.

laSexta ha accedido la tarde de este jueves a la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. En ellos se desvincula de Plus Ultra y asegura que no habló "con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra y eso es incuestionable". Pero no solo del rescate, ha negado, incluso, conocer a directivos de la compañía: "No. No les conocía en aquel momento".

Zapatero aseguró que "solo" estuvo con Julio Martínez Sola —presidente de Plus Ultra— "en un almuerzo en 2024, pero en aquel momento no conocía quiénes eran la composición, la estructura" de la compañía aérea. Sobre si además de ese encuentro físico tuvo conversaciones (telefónica, correos o WhatsApps) con algún directivo, contestó: "No, de lo que es la estructura de Plus Ultra no. Nunca".

"La única vez que yo he tenido una reunión —que fue un almuerzo— con Martínez Sola fue en el 2024", remarcó. Y, a pesar de ese almuerzo, en otro momento de la declaración negó haber hablado con Martínez Sola: "No he hablado en mi vida con el señor Sola ni por teléfono ni en el almuerzo ese que refiero". Y no solo Sola, Zapatero negó conocer a su vez al director financiero Roberto Roselli y a Ramón Gordils, diplomático del Gobierno venezolano que aparece en uno de los informes de la UDEF, cuando Rodolfo Reyes contacta con él para tantear cómo buscar la ayuda para Plus Ultra.

Sobre el 28 de abril de 2020, cuando supuestamente le dicen por primera vez a Zapatero lo de Plus Ultra, dijo no saber nada: "Conmigo de ahí no habla nadie de Plus Ultra". En ese momento, le comenzaron a decir que "hay una conversación entre Rodolfo Reyes y el cambio de mensaje...", pero el expresidente interrumpió para preguntar si estaba haciendo referencia a los mensajes de WhatsApp obtenidos por el Homeland Security Investigations, que pertenece al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de EEUU.

"Sí, de los que han pedido ustedes la nulidad", le contestaron, lo que Zapatero negó con rotundidad: "No, no, no, no". "Bueno, la prensa dice que habéis pedido la nulidad", comentó el juez, pero el abogado del expresidente expuso que lo han pedido, "está en las actuaciones". Lo que solicitó la defensa de Zapatero fue que la comisión rogatoria enviada a EEUU para poder utilizar en un eventual juicio los mensajes de los directivos de Plus Ultra "se complete" preguntando a las autoridades estadounidenses de información cómo se consiguió esa información, según el escrito al que tuvo acceso laSexta.

Tras esto, el juez siguió ahondando en esa conversación del 28 de abril de 2020 entre Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola, en la que el primero "dice haber conseguido acceso a ZP y requiere a Sola para que llame a Manuel Fajardo". En ese punto le pregunta si conoce a Fajardo, a lo que Zapatero, sorprendido, apuntó que no sabe por qué "hablan de Manuel Fajardo ahí". "Le conozco, es amigo mío", manifestó. "Se llega a decir más, ¿eh? Se llega a decir que es su hombre en Venezuela y que Julio Martínez es su hombre en España", lo que provocó la risa del expresidente.

"Ese día dice Fajardo que acaba de hacerse el puente con ZP y dice Julio Martínez Sola que aunque sea pagando un poquito… y Reyes dice: 'Manuel es la pieza de ZP en Venezuela escríbele de parte de Ramón'. Y, según consta en las actuaciones, usted llama a Julio Martínez Sola el 30 de abril de 2020". Tras estas palabras Zapatero reaccionó con un elocuente: "Puf, es increíble que conste eso en las actuaciones".

"Bueno dicen esas actuaciones que tienen una conversación de 11 minutos donde el señor Sola dice…", empezó a plantear el juez en ese momento, a lo que Zapatero le cortó tajante: "No he hablado en mi vida con el señor Sola ni por teléfono ni en el almuerzo ese que refiero".

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