La situación en Ceuta mejora a medias: personas en busca de un futuro mejor, gente sin comida y un CETI colapsado

Los detalles El centro, antes de este flujo migratorio, ya estaba colapsado y algunos migrantes se han desplazado a otras zonas de la ciudad produciéndose altercados con los vecinos.

Más de 1.000 migrantes se encuentran en una situación precaria, durmiendo en aceras y playas, esperando acceder al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que permanece cerrado. Este centro, con capacidad para más de 500 personas, ya alberga a más de 700, dejando a muchos sin refugio. Los migrantes, como Mhadi y Mohammed, enfrentan la falta de comida y alojamiento, y buscan una oportunidad para mejorar sus vidas, que no encuentran en sus países de origen. La tensión aumenta en la ciudad, donde algunos barrios experimentan conflictos con los vecinos debido a la presencia de los migrantes.

Durmiendo en la acera, en las laderas que confluyen en la carretera y hasta en la playa. Más de 1.000 migrantes de destinas partes esperan día tras día, semana tras semana, incluso algunos durante meses, con el objetivo justo delante de ellos, a solo unos metros, aunque inalcanzable

"Yo quiero CETI, pero todo cerrado desde que estoy aquí", afirma uno de ellos. Es el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, el techo que buscan para tener unas mínimas condiciones que Mhadi reclama: "No hay comida, no hay dormir, hay muchos problemas con la gente".

Una situación que les lleva a reaccionar celebrando cuando el Ejército español les suministra agua. Y es que el CETI es el paso intermedio para encontrar una nueva vida que, como Mohammed, no tienen en su país: "Casa, agua, electricidad, salir... todo no lo puedo pagar con el trabajo del mes".

Pero este centro no solo está completo con sus más de 500 plazas, sino que son más de 700 las personas que se refugian no solo de este último flujo migratorio. Aunque no solo están a los alrededores de allí, sino que también adoptan algunas zonas de la ciudad donde también estos días se han visto conflictos con los vecinos por su presencia.

Este domingo, por algunos barrios e incluso en zonas como un polígono, buscan una prórroga que les permita acariciar su sueño un poco más. Centenares de personas se concentran en las naves donde no tienen ni agua potable y mucho vecinos aprovechan para venir a traerles alimentos, agua e incluso zumos.

Un polígono donde se resguardan muchos que son menores de edad. Es donde Fátima busca a su sobrino: "Dice la gente que vino aquí pero nosotros no estamos seguros porque desde el jueves no ha vuelto a casa y tengo que venir a buscarlo". Personas que salen sin nada para buscar, eso, una vida.

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