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Las hijas y la secretaria de Zapatero, imputadas en el 'caso Plus Ultra'

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Los detalles de Zapatero al juez sobre su trabajo de consultor en Análisis Relevante: "Daba el visto bueno a la redacción del informe" y Whathefav "lo remitía al cliente"

Los detalles El expresidente dijo al juez Calama que algunos de los informes los escribió de su "puño y letra".

Zapatero explicó al juez cómo era su trabajo de consultor para Análisis Relevante
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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intentó justificar el miércoles ante el juez Calama su trabajo como consultor para Análisis Relevante y le explicó que él hacía informes, como el elaborado para Plus Ultra, y Whathefav, la empresa de sus hijas, se los remitía a los clientes.

"El informe lo elaboramos conjuntamente Sergio Sánchez y yo. Contrastábamos las ideas, la redacción la hacía él, yo daba el visto bueno a la redacción final", explicó al juez, según los audios de su declaración, a los que ha accedido laSexta.

Zapatero relató que, una vez estaba hecho el informe, "se remitía a Whathefav", que se encargaba de "la infografía, la maquetación y demás". Después, Whathefav "lo remitía a los clientes".

"También hay unos informes que hice yo directamente y que los remití a Whathefav. Algunos escritos por mí, además, de mi puño y letra", apuntó el expresidente.

Zapatero reconoció ante el juez que algunas consultorías eran simples charlas
Zapatero le dijo al juez que algunos trabajos de consultoría eran "simplemente hablar y charlar"

Zapatero también le dijo al juez que algunos de sus trabajos de consultoría eran "simplemente hablar y charlar". "Entiendo que esto supone el estar en el sector, ver cómo funciona con muchos exmandatarios, expresidentes, exdiplomáticos y exgenerales", esgrimió.

La investigación apunta a que Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez, podría haber servido para canalizar los pagos de la trama vinculados al rescate de Plus Ultra. Para ello, habría simulado estos servicios de asesoría, lo que, según la UDEF, encajaría con los delitos de tráfico de influencias y posible blanqueo.

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