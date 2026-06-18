El aviso de Calama a Zapatero durante la declaración: "Acostúmbrese a que, cuando yo hablo, tiene que guardar silencio"

Los audios de la declaración de Zapatero ante el juez Calama

El contexto La declaración del expresidente se volvió tensa al ser preguntado por los informes que elaboró para Plus Ultra.

Durante su declaración en la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo varios enfrentamientos con el juez Calama. En un momento, el juez pidió a Zapatero que guardara silencio mientras él hablaba, ya que el expresidente interrumpió sus preguntas sobre los informes de Plus Ultra. Zapatero afirmó que trabajó únicamente para Análisis Relevante y no tuvo contacto con Plus Ultra, insistiendo en que los informes eran para la consultora y no para la aerolínea. El juez Calama intentó aclarar que, aunque los informes llegaran a Plus Ultra, eran encargados por Análisis Relevante. La declaración se mantuvo tensa, con ambos interrumpiéndose mutuamente.

Durante sus más de dos horas de declaración en la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero tuvo algún que otro rifirrafe con el juez Calama. El miércoles, fuentes presentes en la comparecencia contaron que el juez interrumpió en alguna ocasión al expresidente. Este jueves, laSexta ha accedido a los audios de la declaración y, en un momento dado, Calama avisa a Zapatero que "guarde silencio" cuando él habla.

"Acostúmbrese a que, cuando yo hablo, tiene que guardar silencio y no rebatir. Es una cuestión de orden en la declaración", le dijo Calama después de que Zapatero empezase a cortar sus preguntas sobre los informes de Plus Ultra. El socialista, por su parte, respondió que "por supuesto".

La conversación entre ambos empezó a tensarse ante las incisivas preguntas de Aldama sobre los trabajos de Zapatero para Plus Ultra. El expresidente insistía en que él solo trabajó para Análisis Relevante y no tuvo ningún contacto con nadie de la aerolínea.

"He hecho los trabajos de consultoría estrictamente en los informes que hayan podido recibir. De otro tipo de consultoría con Plus Ultra no he hecho nada; es decir, reuniones, asesoramiento o viajes", comentó, añadiendo que "los informes que hacía eran para Análisis Relevante".

"No he hecho ningún informe para Plus Ultra", insistió.

Debate sobre la autoría de los informes

El juez Calama intentó resumir la situación: "Usted trabaja para Análisis Relevante, en el sentido de que los informes los encarga Análisis Relevante, pero sí interacciona con los clientes de Análisis Relevante porque, si no, es difícil hacer una consultoría, entiendo yo, salvo en el caso de Plus Ultra. Pero sí le han llegado informes suyos a Plus Ultra".

De nuevo, Zapatero negó haber elaborado informes para esa compañía, sosteniendo que "informes míos no, informes de Análisis Relevante".

"Los informes constan como de Análisis Relevante. Sí, hechos por mí para Análisis Relevante, no para Plus Ultra", destacó.

La declaración siguió en este tono, hasta que empezaron a cortarse el uno al otro. "Parece obvio que le contrata Análisis Relevante para consultoría. Le contrata Análisis Relevante porque usted dice que sí y hace el trabajo de consultoría...", apostilló el juez.

A lo que el socialista expuso que "parece obvio que es un recorrido absolutamente lógico y normal que yo haga informes para una consultora y que la consultora…".

En ese momento, Calama le interrumpió y dejó claro que se debía mantener otro tono en la declaración porque "cuando yo hablo, tiene que guardar silencio y no rebatir".

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