Cinco dormitorios con baño y una terraza exclusiva: laSexta accede a las imágenes del ático secreto de Ayuso

Los detalles Gracias a un anuncio publicado en el portal de una inmobiliaria, el programa ha podido conocer nuevos detalles sobre la vivienda: el valor inicial del inmueble ascendía a 6,6 millones de euros.

Durante el programa de este sábado de laSexta Xplica, han accedido en exclusiva a las imágenes del polémico ático secreto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Son las primeras fotografías del interior del ático de Chamberí, que se ha convertido en objeto de polémica después de que se conociera la operación de compra. Hasta ahora, solo se habían conocido detalles de la adquisición tras la información publicada días atrás sobre la compra del inmueble.

Gracias a un anuncio publicado en el portal de una inmobiliaria, el programa ha podido conocer nuevos detalles sobre la vivienda. Según esa información, el valor inicial del inmueble ascendía a 6,6 millones de euros, una cifra relacionada con sus características y acabados.

La vivienda destaca por sus dimensiones y elementos exclusivos: una amplia terraza descrita como una de las más singulares de Madrid, un recibidor de grandes dimensiones y cinco dormitorios con baño en su interior.

Las imágenes muestran los detalles interiores del ático, desde los acabados hasta las diferentes estancias que forman parte del inmueble. Desde que se hizo pública la adquisición, apenas habían trascendido imágenes del interior de la vivienda.

Su uso, según informó el diario 'El País', era como "oficina" temporal para Ayuso y un "mínimo equipo" durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, "cuyos trabajos comenzarán en agosto".

El citado medio explicó que la noticia de su compra se conoce tres meses y medio después de la adquisición del inmueble, la cual aparece en el Registro de la Propiedad. Apenas un día después de que se supiese de su existencia y se levantara la polémica, Planifica Madrid, empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario, anunciaba el inicio del proceso de venta de varios inmuebles entre los que se encuentra ese ático de lujo ubicado en el barrio de Chamberí, en pleno centro de la capital.

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