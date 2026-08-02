La Comunidad de Madrid tendrá que devolver casi 38 millones de euros destinados a la prevención de incendios: laSexta accede a la sentencia

Los detalles El equipo de laSexta ha tenido acceso a una sentencia que condena a la Comunidad de Madrid por desviar cerca de 38 millones de euros que estarían destinados al operativo de prevención y extinción de incendios.

Profesionales forestales alertaron hace meses sobre la insuficiencia en la prevención de incendios. Ahora, con más hectáreas quemadas que el año pasado, aseguran que los problemas persisten. Expertos advirtieron en mayo a laSexta que se repetían errores pasados. A pesar de las advertencias de más de una decena de agentes forestales, el verano ha sido devastador. Los profesionales se sienten "abandonados" y deben buscar recursos por su cuenta. En Castilla y León, la inversión en videovigilancia es ineficaz, según expertos. Además, una sentencia obliga a la Comunidad de Madrid a devolver 38 millones desviados del operativo antiincendios, a pesar de la negativa de Isabel Díaz Ayuso.

España sigue siendo golpeada por los incendios. Uno de los aspectos abordados en laSexta Xplica este sábado ha sido la inversión destinada a sistemas de videovigilancia forestal en Castilla y León, una de las zonas más afectadas por los fuegos cada año. Asimismo, la Comunidad de Madrid tendrá que devolver unos 38 millones de euros que en principio iban destinados al operativo de prevención y extinción de incendios. 38 millones que no llegaron al ámbito forestal.

Aunque la Junta anunció una inversión de 11 millones de euros para instalar cámaras de vigilancia en los montes, varios agentes forestales aseguraron que esos dispositivos no están siendo utilizados de forma efectiva.

"No hay personal contratado para mirarlas y parecen de supermercado", afirmó una experta. Así, durante el programa también se ha dado a conocer una sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, que condena a la Comunidad de Madrid por desviar cerca de 38 millones de euros que estarían destinados al operativo de prevención y extinción de incendios. La resolución llega después de la denuncia presentada por cinco bomberos forestales, que cuestionaron el destino de esos fondos.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha negado, pero un juez les obliga a devolver esos casi 38 millones de euros.

"No ha cambiado nada"

Profesionales forestales. Ahora, con más hectáreas calcinadas que hace un año, aseguran que los problemas que denunciaban continúan sin resolverse. "Lo del año pasado fue un aviso", aseguraron expertos.

"Estamos cometiendo exactamente los mismos errores que se llevan cometiendo años". Esa fue una de las advertencias que varios bomberos y agentes forestales trasladaron al equipo de laSexta el pasado mes de mayo, cuando la campaña de incendios todavía no había comenzado.

Meses después, con el verano ya avanzado y con un balance de hectáreas quemadas superior al del mismo periodo del año pasado, laSexta Xplica ha recuperado aquel reportaje para mostrar que muchas de las alertas lanzadas entonces siguen plenamente vigentes. No era ni uno ni dos bomberos forestales. Fueron más de una decena de agentes forestales los que ya advertían de que este podía ser un verano devastador.

"No ha cambiado nada, no se ha hecho nada", lamentan. Los propios profesionales han asegurado sentirse "abandonados" y han advertido de que continuaban buscándose recursos por su cuenta para afrontar incendios cada vez más intensos.

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