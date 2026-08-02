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El secreto de Ayuso

Ayuso y la Comunidad de Madrid, en modo venta: del ático de Gran Vía al paquete de inmuebles de 26 millones

¿Qué ha pasado? El lote puesto a la venta incluye el conocido ático de Chamberí, cuatro pisos ubicados en Gran Vía y un edificio en el centro de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso.
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La polémica sigue creciendo. La Comunidad de Madrid ha sacado a la venta un paquete de inmuebles valorado en cerca de 26 millones de euros que incluye el ático de Gran Vía cuya titularidad pública trascendió en los últimos días, además de varias viviendas y un edificio en el centro de la capital. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue en el foco.

La operación llegaba apenas un día después de que se conociera que el Ejecutivo madrileño era propietario de este inmueble de lujo, una circunstancia que ha generado un intenso debate político. Por el momento, el Gobierno regional no ha vinculado la decisión de vender estos activos con la polémica suscitada y sostiene que la operación responde a criterios de gestión patrimonial.

El lote puesto a la venta incluye el conocido ático de Chamberí, cuatro pisos ubicados en Gran Vía y un edificio en el centro de Madrid. El precio conjunto asciende a unos 26 millones de euros.

Según la documentación de la operación, parte de estos inmuebles habían sido utilizados como oficinas. Sin embargo, su calificación urbanística es residencial. Ese aspecto resulta especialmente relevante porque, tal y como reconoce la empresa encargada de la comercialización de los activos, estos pisos no podían obtener licencia de oficinas conforme a la normativa vigente.

La coincidencia con la venta de los pisos de González Amador

La salida al mercado del ático de propiedad de la Comunidad coincide con otra operación inmobiliaria que afecta al entorno personal de la presidenta madrileña.

El ático 'secreto', ahora a la venta, que laSexta mostró por dentro recuerda al polémico ático de lujo donde la líder 'popular' ha vivido desde 2023 con su pareja, Alberto González Amador.

Este también a la venta: ha salido al mercado por valor de casi dos millones de euros. También el piso de abajo, por un valor similar. Ambos propiedad de la pareja de la presidenta.

La coincidencia temporal entre ambas operaciones inmobiliarias y la decisión del Gobierno madrileño de desprenderse de varios inmuebles públicos ha reavivado el debate político en torno a la gestión del patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Sus explicaciones

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido este domingo que el ático de Chamberí "está en venta" y servirá para "reforzar la reconstrucción" de la Sierra Norte tras el incendio.

"Está en venta este inmueble y también hemos puesto otros cuatro que están en Gran Vía, y con estos más de 20-22 millones de euros, aproximadamente, vamos a reforzar la reconstrucción en la Sierra Oeste", ha respondido la presidenta en declaraciones a los periodistas desde Pelayos de la Presa al ser preguntada por la adquisición de este inmueble.

Este mismo viernes, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió que la Comunidad de Madrid ha actuado "con transparencia" en la adquisición del ático y dijo que sentía el "pleno apoyo" del PP nacional frente a "mentiras y calumnias" de la izquierda y del Gobierno de la nación para "tapar sus propias corruptelas".

Insistió en que la prioridad ahora es "la reconstrucción inédita" de la zona, por la que se decidió vender este inmueble junto con otros cuatro. "Esa es la prioridad y es en la que estamos absolutamente volcados", aseguró, además de incidir en que la compra de este ático se circunscribe a la reforma de la Real Casa de Correos para servir "de apoyo" durante las obras.

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