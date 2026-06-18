laSexta accede a los audios de la declaración de Zapatero ante el juez Calama: "No hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra y eso es incuestionable"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó ante el juez de la Audiencia Nacional haber ejercido algún tipo de influencia para conseguir el rescate de la aerolínea.

"No hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra". Así respondió el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al juez Calama, durante su declaración en la Audiencia Nacional de este miércoles.

laSexta ha tenido acceso al audio de dicha declaración, en la que Zapatero fue preguntado por su presunta influencia a la hora de conseguir el rescate para la aerolínea. Tal y como contamos hace 24 horas, el expresidente Zapatero lo negó todo, asegurando que toda su vida profesional se ha desarrollado según la legalidad.

El miércoles, en sede judicial, lo volvió a negar: "Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra". Un rescate de 53 millones de euros. "No hablé, no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", sentenció.

"Esto es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia ni nadie me lo pidió", se escucha decir a Zapatero.

Calama también preguntó a Zapatero si conocía a determinados directivos de Plus Ultra, como a su presidente, al vicepresidente y director financiero. Es entonces cuando el socialista asegura: "No los conocía en aquel momento. Solo estuve con Julio Martínez Sola en un almuerzo en 2024, pero en aquel momento no conocía quiénes eran la composición, la estructura de Plus Ultra".

El expresidente insistió en que, más allá de ese encuentro físico en un almuerzo, no ha mantenido ni una conversación telefónica, ni se ha mandado un correo electrónico o un WhatsApp con los directivos de la aerolínea. "No, de lo que es la estructura de Plus Ultra, no. Nunca".

La fórmula del "no sé" y del "no"

Ya el miércoles, al terminar su declaración, pudimos saber que utilizó dos fórmulas ya típicas: "no sé" y "no". Porque negó las acusaciones por las que está imputado en el caso Plus Ultra, entre ellas la de haber influido de alguna forma en el rescate de 53 millones de euros en 2021.

Además, negó tener una sociedad en Dubái y señaló que no recuerda la reunión con Julio Martínez Sola en el restaurante Porto Novo, en la que la investigación apunta que Zapatero le habría dado la orden de crear la sociedad.

Además, fuentes presentes en la sala quisieron subrayar la férrea defensa que hizo Zapatero sobre sus hijas.

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