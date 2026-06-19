Zapatero reconoció al juez haber hecho "una llamada" para que el banco Santander atendiera a Plus Ultra

¿Por qué es importante?El expresidente del Gobierno declaró ante el juez Calama que la primera vez que escuchó hablar de la aerolínea fue a través de Julio Martínez. "Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", aseguró.

José Luis Rodríguez Zapatero admitió ante el juez José Luis Calama haber realizado una gestión a petición de su amigo, el empresario Julio Martínez, para que el banco Santander atendiera a la aerolínea Plus Ultra. Según declaró Zapatero, fue la primera vez que tuvo conocimiento de la aerolínea. La gestión consistió en una llamada al vicepresidente del banco, Juan Manuel Cendoya, para que analizaran la cuenta de resultados de Plus Ultra, aunque finalmente decidieron no otorgarles un crédito ICO. Zapatero insistió en que su papel se limitó a esa llamada y negó haber tenido más comunicaciones con Cendoya sobre el asunto.

José Luis Rodríguez Zapatero hizo "una llamada" al banco Santander para que atendiesen a la aerolínea Plus Ultra. El expresidente del Gobierno reconoció ante el juez José Luis Calama haber realizado esta "gestión" que le pidió su amigo, el empresario Julio Martíne, siendo además la primera vez en la que supo algo de la aerolínea.

"Quizás la primera vez [que supo algo de la aerolínea] fue cuando me pidieron una gestión para que fueran atendidos por el Santander, como aparece ahí [en el sumario]", declaró Zapatero durante su declaración, a cuyo audio ha podido acceder laSexta.

La pregunta venía a colación de una carta en la que se recoge que "siguiendo instrucciones del presidente Zapatero" al vicepresidente del banco, Juan Manuel Cendoya, la entidad bancaria analizó la cuenta de resultados de Plus Ultra y decidió no darle un crédito ICO. El sumario también recoge una serie de mensajes "entre diversas personas (...) donde en todo momento están haciendo mención" a Zapatero o a Julio Martínez.

En ese momento, Zapatero incide que su papel solo fue hacer "una llamada". "Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender", explicó Zapatero.

El juez Calama cuestionó entonces a Zapatero si no le preguntó a Martínez que le contase más sobre "quién está detrás de la propiedad y de la gestión de esa sociedad", aludiendo a Plus Ultra. "No, no. Era una empresa de aviación y le puedo asegurar que a mí me piden gestiones parecidas muchísima gente. Yo tenía confianza con Cendoya, simplemente era para que les atendiera. Y fíjese, eso lo hago con personas y empresas que tienen problemas", respondió Zapatero.

El expresidente del Gobierno negó saber quién había recibido finalmente a Plus Ultra y descartó haber tenido más "comunicaciones" con Cendoya sobre atender a la aerolínea. "¿Pero posteriormente Cendoya contacta con usted?", insistió Calama, a lo que Zapatero respondió: "No, no, no. Para nada".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido