Zapatero dijo al juez que propuso a Julito Martínez que sus hijas "podrían con su agencia digital prestar una colaboración formal con Análisis Relevante"

Los detalles Los investigadores creen que Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, sirvió para canalizar el dinero de la trama, ya que recibió multitud de pagos de Análisis Relevante.

José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez Calama que él sugirió a Julito Martínez, empresario de Análisis Relevante, que la empresa de sus hijas, Whathefav, colaborara con su consultoría. Según Zapatero, sus hijas, Laura y Alba Rodríguez, tienen una agencia digital de comunicación que "trabaja bien". Además, subrayó que la empresa nunca ha concursado para una administración pública. La UCO investigó los pagos que Análisis Relevante hizo a Whathefav, señalando que la mayoría de los gastos de la empresa de Julio Martínez en 2020 y años posteriores se destinaron a Zapatero y Whathefav. El expresidente justificó estos pagos como compensación por su trabajo.

José Luis Rodríguez Zapatero aseguró el miércoles ante el juez Calama que fue él quien propuso a Julito Martínez que Whathefav, la empresa de sus hijas, colaborase con Análisis Relevante.

"Le propuse a Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante, que podían mis hijas, con su agencia digital de comunicación, prestar una colaboración formal con Análisis Relevante", declaró el expresidente, según los audios a los que ha accedido laSexta.

El socialista, expuso que hizo esa propuesta a Julito Martínez, propietario de la empresa de consultoría Análisis Relevante, porque, en su opinión, sus hijas "trabajan bien".

Zapatero también declaró que Whathefav tiene trabajadores y subrayó que "precisamente por ser quien son, nunca han concursado a una Administración Pública".

Los pagos de Análisis Relevante

La empresa de Laura y Alba Rodríguez recibió multitud de pagos de Análisis Relevante que han sido investigados por la UCO, que cree que se pudo usarse para canalizar los fondos de la trama.

Así, Calama destacó en su interrogatorio que la mayoría de gastos de la empresa de Julio Martínez en 2020 y los años sucesivos fueron a Zapatero y a Whathefav.

En este sentido, el socialista justificó que los pagos se realizaron "en función del trabajo que he desarrollado para Análisis Relevante y que tengo derecho a percibir".

Ante estas sospechas, el juez ha imputado este jueves a las hijas de Zapatero en el marco de la causa de Plus Ultra.

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