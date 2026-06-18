Del "yo no gestionaba" o fue "un trabajo profesional": las explicaciones de Zapatero sobre su relación con Análisis Relevante

Los detalles Con afirmaciones como: "Yo no gestionaba Análisis Relevante, yo trabajaba para Análisis Relevante" o "no he tenido conocimiento de la Administración ni de nada", el expresidente del Gobierno negó que los informes que hacía fueran para tapar el cobro de comisiones.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró durante más de dos horas ante la Audiencia Nacional, donde negó todas las acusaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y las presuntas ilegalidades de la empresa Análisis Relevante. Zapatero defendió su trabajo como consultor, asegurando que no gestionaba la empresa y que no tenía conocimiento de su administración. Afirmó rotundamente no haber intervenido en el rescate de Plus Ultra y destacó que nunca firmó un contrato con Análisis Relevante. La relación con la empresa finalizó tras la detención de Julio Martínez. Pese a la situación, el presidente Pedro Sánchez sigue apoyando a Zapatero.

Este jueves, 24 horas después de que declarase en la Audiencia Nacional, laSexta ha tenido acceso a lo que dijo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al audio de su testifical. Durante más de dos horas, Zapatero negó todas las acusaciones que recaen sobre él, como haber participado en el rescate de Plus Ultra, pero también tener que ver algo con las ilegalidades de la empresa Análisis Relevante.

"El trabajo que yo he hecho para Análisis Relevante es un trabajo profesional. Los clientes de Análisis Relevante son sus clientes; yo no gestionaba, trabajaba para ellos", explicó Zapatero ante el juez Calama. "No he tenido conocimiento de la administración de Análisis Relevante", sentenció.

En dichos audios, se puede escuchar a Zapatero respondiendo a preguntas sobre Julio Martínez, sobre su amigo 'Julito'. Por un lado, defiende el trabajo que realizó para su empresa, Análisis Relevante. Por otro lado, no dudó en desvincularse de sus presuntas irregularidades.

Pero hay más, porque José Luis Rodríguez Zapatero estuvo ante el magistrado dos horas. En un momento determinado, Calama le pone sobre la mesa las sospechas que hay sobre su trabajo: que los informes de consultoría eran realmente una tapadera para recibir comisiones. Pagos a cambio de intervenir en el rescate de Plus Ultra.

"No, lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público, sobre el rescate de Plus Ultra", respondió el socialista para añadir: "Es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni la más mínima".

Y es que, no dudó en separarse completamente con afirmaciones del tipo: "Yo no gestionaba Análisis Relevante, yo trabajaba para Análisis Relevante" o "no he tenido conocimiento de la Administración ni de nada". Pero también explicó: "Los informes eran una de las partes de la consultoría. Como habitualmente todas las consultorías son informes, reuniones, viajes, consultas... Es un amplio espectro y los informes formaron parte sobre todo de lo que tenía que ver con un objetivo promocional".

Sin contrato firmado

Es más, según explicó Zapatero, nunca llegó a firmar un contrato con Análisis Relevante "dada la confianza" y que no tuvo "ninguna" relación con la empresa antes del año 2020. "Cuando él toma la iniciativa de hacer una consultoría, él me consulta, me dice que si yo estaría dispuesto a ser consultor y yo le digo que sí. A partir de ahí, pues en el margen de la confianza que teníamos, pues empezó la relación".

En cuanto a los clientes que tuvo Análisis Relevante, al magistrado le llama la atención que sean siempre los mismos. Que se repitan nombres como Plus Ultra o Inteligencia Prospectiva. Otro detalle que también lleva al magistrado a sospechar que no había informes de por medio, que era una pantalla para tapar todo a nivel judicial y tributario.

Por último, el magistrado de la Audiencia Nacional se interesó en saber en qué momento Zapatero puso fin a su relación con Análisis Relevante. Esta fue su contestación: "Finaliza con la detención de Julio Martínez, obviamente. Como para mí fue una sorpresa absoluta (la detención de Julito), ahí finalizó la relación, evidentemente".

120 minutos de declaración en medio de una semana trágica para el PSOE. Pese a ello, este jueves también hemos sabido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado con Zapatero y que, tras escucharlo, sigue apoyándole. Aunque este mismo miércoles se haya imputado también a sus hijas.

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