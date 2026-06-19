Sánchez deja en manos de Zapatero devolver las joyas y defiende que 2007 no es 2026 pese a que también había que rendir cuentas a Hacienda

Los detalles El presidente del Gobierno ha admitido que él también ha recibido regalos: "Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado en manos de José Luis Rodríguez Zapatero la decisión de devolver unas joyas valoradas en 1,3 millones de euros, que supuestamente recibió del rey de Arabia Saudí en 2007. Sánchez ha subrayado la importancia de respetar la presunción de inocencia y ha mencionado que él también ha recibido regalos sin saber su contenido hasta regresar a España. La legislación actual sobre regalos a altos cargos es más estricta que en 2007. Zapatero, quien llegó al poder pidiendo transparencia y austeridad, debería haber entregado esas joyas a Patrimonio según su propio código de Buen Gobierno, aprobado en 2005.

¿Debería José Luis Rodríguez Zapatero devolver ahora esas joyas valoradas en 1,3 millones de euros? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado en manos de el expresidente esa decisión. Desde Bruselas, ha mantenido su apoyo y ha insistido en respetar la presunción de inocencia. Además, cuando le han preguntado si cree que debería devolver las joyas, ha contestado: "Mire, esa pregunta quien tiene que responderla es el presidente Zapatero, no yo".

Pero la novedad ha llegado cuando ha admitido que él también ha recibido regalos. Ha descrito el proceso y ha afirmado que, en muchas ocasiones, no descubre qué le han regalado hasta que vuelve a España. "Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o a la capital Y, que te den un regalo y que tú sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así", ha dicho Sánchez.

"Mi experiencia", ha expresado el presidente. Y, claro, la pregunta es casi inevitable: ¿qué regalos ha recibido Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno? Y la respuesta es que no lo sabemos. Hace ya tres años 'Newtral' hizo esa misma pregunta a Moncloa y desde el Gobierno rechazaron responder hasta que Sánchez cese de su cargo. Por ley no existe obligación de contar qué le van regalando en tiempo real. Es más, ahora mismo hay un recurso presentado en la Audiencia Nacional con esa cuestión, por lo que serán los jueces quienes tomen la decisión.

La tarde este viernes, en esa rueda de prensa, Sánchez ha vuelto a aferrarse a eso de que la España del 2007 no es la misma que la España de ahora. Se entiende que lo dice porque asume esa tesis del entorno de Zapatero que ha trasladado a Televisión Española en las últimas horas: que las joyas se las regaló el rey de Arabia Saudí cuando vino a España en 2007.

La España de 2007 no es la de 2026, pero ya entonces estaba clarísimo que no se podía ocultar a Hacienda un incremento patrimonial de más de un millón de euros, y menos todo un presidente del Gobierno. "Yo no estoy dando por bueno nada, yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del Gobierno", ha manifestado Sánchez este viernes desde el Consejo Europeo.

Zapatero llegó a Moncloa exigiendo transparencia y austeridad

Llegó a La Moncloa exigiendo a sus ministros transparencia y austeridad. "Pido austeridad en el ejercicio del poder", solicitó Zapatero en 2004. Fue, de hecho, uno de sus ganchos para ganar las elecciones de 2004: "Austeridad en las formas y en los comportamientos, en la vida personal e institucional".

Además, prometió una norma de transparencia del patrimonio de los cargos públicos. "El Gobierno socialista publicará en el Boletín Oficial del Estado las declaraciones de actividades, así como la declaración de bienes patrimoniales que deben formular los altos cargos", comunicó entonces. Y lo cumplió. Porque aunque Pedro Sánchez se empeñe en buscar diferencias entre las leyes de ahora y las de 2007, y aunque la ley como tal se aprobó en 2013, fue en 2005 cuando Zapatero publicó el famoso código de Buen Gobierno.

"Toda la transparencia, toda la eficacia en el gasto. Y por eso hemos aprobado el código de Buen Gobierno". Anunciaba así hace 21 años esa norma que establecía que los cargos públicos no pudieran recibir regalos. Según él, todos lo cumplían a rajatabla. "Este Gobierno practica el buen gobierno, el código de buen gobierno", aseguró en 2009.

Zapatero mantuvo durante años ese discurso de transparencia y de humildad. "Ser socialista es, normalmente, tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho", dijo en 2021. Pero ahora sabemos que dos años después de aprobar ese código, según contó su propio entorno a Televisión Española, el expresidente habría recibido y guardado un regalo del rey de Arabia Saudí: joyas valoradas hoy en 1,3 millones de euros. Según su propia norma, debería habérselas entregado a Patrimonio.

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