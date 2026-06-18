Dos relojes con esmeraldas del rey de Arabia o un busto en la India: lo que Zapatero sí entregó a Patrimonio Nacional

Los detalles En la lista de los regalos que no se quedó no están las joyas descubiertas en su despacho, que también serían un regalo que el régimen saudí entregó al expresidente en esa misma visita.

En uno de los frentes judiciales que enfrenta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, destaca la controversia sobre las joyas encontradas en su despacho. Durante sus casi ocho años en La Moncloa, Zapatero entregó 531 regalos a Patrimonio Nacional, incluyendo dos relojes con esmeraldas regalados por el rey de Arabia en 2007. Sin embargo, las joyas en cuestión no aparecen en ese listado. Según fuentes cercanas, estas joyas también serían un regalo del régimen saudí. La polémica gira en torno a por qué algunos regalos fueron entregados y otros no, lo que ha suscitado críticas y especulaciones sobre su origen y tratamiento.

En uno de los frentes judiciales abiertos del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, las joyas y su origen, laSexta ha repasado lo que sí entregó a patrimonio del Estado al final de su mandato. Tras ocho años en Moncloa fueron más de medio millar de regalos que recibió y no se quedó. En esa lista, que elaboró su equipo, no están las joyas descubiertas en su despacho. Llama la atención que devolvió dos relojes con esmeraldas que le había regalado el rey de Arabia cuando vino a España en 2007. Su entorno ha asegurado a algunos medios que las joyas de su despacho también fueron un regalo de esa misma visita.

Tras casi ocho años en el Palacio de La Moncloa, Zapatero entregó 531 regalos a Patrimonio Nacional. Lo sabemos por un largo listado, de 38 páginas, elaborado por su propio Gobierno. Gracias a él se conocen regalos y más regalos que, sabemos, el expresidente no se quedó. Entre ellos, un busto que recibió en la India en 2006 u otros objetos de más valor, como dos relojes con esmeraldas que el rey de Arabia Saudí le habría entregado en una visita oficial en 2007.

Pero entre los 531 regalos de ese listado no aparecen ninguna de las joyas que Zapatero guardaba en una caja fuerte. "Debe explicar por qué esas joyas que habría recibido de una dictadura no las dio a Patrimonio Nacional", ha señalado Alberto Ibáñez, portavoz de Compromís en el Congreso.

Televisión Española ha informado, según fuentes cercanas a Zapatero, que las joyas investigadas también serían un regalo que el régimen saudí entregó al expresidente en esa misma visita, algo que llama la atención, que Zapatero recibiese varios regalos, algunos los entregase y otros no. "¿Está buscando decir que se lo ha regalado un jeque árabe y a ver si, además, es posible que esté muerto para que nadie pueda desmentirle?", dijo el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la noche de este miércoles en El Hormiguero.

Está por ver cómo Zapatero las justificará finalmente, porque en caso de que el expresidente cuente al juez que fue un regalo de esta visita no habría delito de contrabando y los hechos habrían prescrito. Aunque esto iría en contra de su propio criterio: entregar como defendía los regalos que recibía a Patrimonio Nacional.

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