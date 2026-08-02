Un terremoto de magnitud 4,1 con epicentro en Pliego sacude la Región de Murcia

Los detalles Los ciudadanos de varias localidades del centro de la Región han recibido un mensaje ES-Alert alrededor de las doce del mediodía avisando de posibles temblores.

Un terremoto de magnitud 4,1 en la escala Richter sacudió Murcia este domingo a las 11:59, con epicentro en la localidad de Pliego, al oeste de la capital murciana. El seísmo ocurrió a cuatro kilómetros de profundidad. Varias localidades del centro de la Región recibieron un mensaje de alerta ES-Alert alrededor del mediodía, advirtiendo sobre posibles temblores y una magnitud estimada de 4,5. El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia atendió más de 80 llamadas relacionadas con el temblor. Afortunadamente, no se han reportado daños personales ni materiales.

Murcia ha sufrido un terremoto de 4,1 en la escala Richter este domingo a las 11:59. Concretamente, el epicentro ha sido en la localidad de Pliego, situada al oeste de la capital murciana. Según los datos provisionales, el seísmo se ha producido solo a cuatro kilómetros de profundidad.

Los ciudadanos de varias localidades del centro de la Región han recibido un mensaje ES-Alert alrededor de las doce del mediodía. "Prepárate por si hay temblores. Magnitud estimada de 4,5", han enviado los servicios de emergencia también detallando, dependiendo del lugar, la distancia con el epicentro.

El Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia ha recibido más de 80 llamadas relacionadas con el movimiento sísmico sentido en diferentes puntos de la Región. De momento, no se han registrado daños personales ni materiales.

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