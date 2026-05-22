Irene Dorta señala que, según el juez Calama, el papel de las hijas de Zapatero en la trama "era accesorio, prescindible"

Alba y Laura Rodríguez tienen una agencia de marketing. A través de su empresa, maquetaban informes y la tarifa era de 3.000 euros. Un coste que plantea dudas al juez sobre si es el precio de mercado de este servicio.

No solo se han buscado pruebas en la relación de José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela o sociedades mercantiles, también se ha hecho en el universo de los e-sports, uno de los campos donde se movía la empresa de sus hijas: WhatTheFav.

Según el auto del juez Calama, la empresa de las hijas del expresidente operó "como centro de redistribución de flujos económicos, canalizando pagos hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno".

Algo que llama la atención, como destaca Alfonso Pérez Medina, responsable de Tribunales en laSexta, es que las hijas del expresidente "maquetaban esos informes y la tarifa solía ser de 3.000 euros por cada informe". La investigación, como indica, plantea dudas sobre si ese es el precio de mercado y, además, indica que es algo que el propio Zapatero deberá aclarar cuando declare.

Irene Dorta, periodista de Tribunales en 'El País', indica que el papel de las hijas de Zapatero en la trama "era accesorio". Ellas maquetaban unos informes "que ya estaban hechos" y que, por ese motivo, "pudo ser una empresa para cobrar y canalizar cobros que eran de alguna manera pago de favores para Zapatero".

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