Zapatero defiende que no ha hecho negocios en Venezuela y asegura que Julio Martínez le acompañó "como un amigo" en sus viajes

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a su salida de la Audiencia Nacional

Los detalles Preguntado por el juez Calama si Julio Martínez hizo algún negocio en Venezuela, Zapatero aseguró que "no puede hablar" por él. "Estábamos juntos pero cada uno tenía su agenda", declaró ante el juez.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez José Luis Calama sobre su "intensísima labor en Venezuela", destacando su diálogo y esfuerzo para liberar a "centenares de presos", lo que le deja "reconfortado". Negó haber realizado negocios en el país durante sus visitas, en las que fue acompañado por su amigo Julio Martínez. laSexta obtuvo el audio de su declaración, en la que Zapatero reconoció conocer a Delcy Rodríguez y visitar frecuentemente Venezuela. Negó haber intervenido en el rescate de Plus Ultra y tener una sociedad en Dubái, además de no recordar una reunión clave con Martínez Sola.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconoció ante el juez José Luis Calama su "intensísima labor en Venezuela" por su "diálogo" y "esfuerzo" para liberar a "centenares de presos", una labor por la que se siente, dijo, "reconfortado". Eso sí, negó haber hecho negocios en el país durante sus viajes, viajes en los que le acompañó Julio Martínez, que lo hizo en calidad de "amigo".

laSexta ha accedido al audio de la declaración de Zapatero en la Audiencia Nacional, en la que reconoció conocer a la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y haber estado "con cierta frecuencia" en el país. "¿Qué sentido tiene que vaya Julio Martínez a Venezuela con usted?", preguntó el juez a Zapatero, que aseguró que su amigo le acompañaba "como le han acompañado a algún proceso electoral o a Venezuela por interés".

"Eso hizo que, a partir de ahí, fuera con más frecuencia conmigo", aseguró Zapatero, que negó que hiciese ningún tipo de negocio en Venezuela. "¿Y Julio Martínez había hecho algún negocio?", preguntó acto seguido Calama, a lo que Zapatero contestó: "No puedo hablar por Julio Martínez".

"Estábamos juntos. Cada uno tenía su agenda", añadió Zapatero, que matiza que "siempre ha ido solo" en sus reuniones con las autoridades venezolanas.

laSexta accede a los audios de la declaración de Zapatero ante el juez Calama: "No hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra y eso es incuestionable"

En su declaración, Zapatero negó "rotundamente" haber tenido ninguna intervención en el rescate de Plus Ultra. "No hablé, no influí o no me interesé, no hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra", aseveró ante el juez, añadiendo que esto es "una verdad incuestionable".

Además, negó tener una sociedad en Dubái y señaló que no recuerda la reunión con Julio Martínez Sola en el restaurante Porto Novo, en la que la investigación apunta que Zapatero le habría dado la orden de crear la sociedad.

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