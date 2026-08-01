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Suceso en Perú

Mueren 13 turistas en un accidente de avioneta sobre las Líneas de Nazca, en Perú

Los detalles Según ha informado TVPerú, el avión transportaba 11 pasajeros y dos pilotos.

Imagen de archivo de una avioneta. Imagen de archivo de una avioneta. Europa Press

Trece personas han muerto al estrellarse una avioneta turística que se dirigía a Líneas de Nazca, en el sur de Perú, según han confirmado las autoridades del país andino. Según ha informado TVPerú, el avión transportaba 11 pasajeros y dos pilotos.

En un comunicado publicado en redes sociales, la Municipalidad Provincial de Nazca ha confirmado que la aeronave siniestrada, perteneciente a la empresa Aerodiana, partió de la ciudad de Pisco para sobrevolar estas archiconocidas figuras precolombinas.

La avioneta acabó estrellándose, por causas bajo investigación, en el sector de Pueblo Viejo, muy cerca de las líneas, y de momento no hay detalles sobre la nacionalidad de los turistas.

"La investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley", ha concluido el municipio de Nazca.

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