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Sánchez se aferra al "todo se va a aclarar" por el caso Zapatero y mantiene su confianza en la legislatura

Los detalles El presidente del Gobierno ha confirmado que ha hablado con Zapatero "durante todos estos días" y que le ha trasladado su "ánimo personal" y su "confianza en su inocencia".

Sánchez se aferra al "todo se va a aclarar" por el caso Zapatero y mantiene su confianza en la legislatura
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su deseo de que "todo se va a aclarar" tras la declaración del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero ante la Audiencia Nacional y ha mostrado su confianza en la legislatura. Lo ha hecho en rueda de prensa desde Bruselas, a donde ha acudido al Consejo Europeo. Así, ha trasladado el “respaldo, empatía y apoyo” del PSOE al expresidente.

Sánchez ha remarcado que Zapatero, después de comparecer, publicó un comunicado —en el que proclamó su inocencia— "donde dijo cosas interesantes e importantes". "Lo primero su inocencia, lo segundo confianza", ha dicho. "Y lo tercero, traslado su confianza y respeto en la justicia. Y yo quiero decirles que esa inocencia, esa confianza y respeto a la justicia cuentan con el respaldo, empatía y apoyo de la organización que dirijo, que es el Partido Socialista español".

Sobre la imputación de las hijas del expresidente, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, Sánchez ha querido, "simplemente, trasladarles a ellas y a su familia" su "empatía y solidaridad". "Esperamos que todo se pueda aclarar", ha remarcado. El presidente ha subrayado que respetar el Estado de derecho "también es esto", es decir, no solo respetar la acción de la justicia, sino también el principio de inocencia, recordando el derecho a la presunción de inocencia "por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, de su familia y de algunas trabajadoras que pertenecen al Partido Socialista" que, según ha lamentado, "desgraciadamente también están inmersas en esta causa judicial".

Sánchez ha confirmado que ha hablado con Zapatero "durante todos estos días" y que le ha trasladado su "ánimo personal" y su "confianza en su inocencia". El presidente ha explicado que el expresidente se encuentra en una situación procesal en la que debe "ser respetuoso con el juez", por lo que entiende que dará las explicaciones oportunas "a su debido momento", en función de cómo evolucione el procedimiento. Sánchez ha asegurado que Zapatero está "tranquilo" y que cuenta con "todo el apoyo y el respaldo" del Partido Socialista.

Al ser preguntado por las joyas investigadas en el caso Zapatero, Sánchez ha señalado que "todos los presidentes hemos recibido regalos". "Ni sé cuáles son porque, evidentemente, son cosas que no se dan cuando uno está bilateralmente con el líder del país", ha apuntado. Y ha agregado: "Se hacen por esa representación institucional y por la amistad que tenga ese país con España. Hay que ser conscientes que la España de 2007 no es la misma que la de 2026 ni la legislación. Por tanto, afortunadamente, en esto se ha legislado y regulado".

"La vida continúa, el Gobierno actúa"

En su declaración, Sánchez ha destacado que, "por mucho que se hable de si hay moción de censura, de si hay que anticipar elecciones, la vida continúa y el Gobierno actúa". "Sacamos proyectos de ley hacia delante. Llevamos 12 en lo que va de año. El año pasado a estas alturas eran 11 y 60 en lo que llevamos gobernando".

"Una cosa es lo que diga la opinión publicada y otra es la opinión pública que ve que las políticas de este Gobierno hace que lideremos empleo y continuemos rebajando la desigualdad", ha resaltado. Tras esto, ha asegurado que van a presentar los presupuestos: "Le garantizo que vamos a sudar la camiseta para sacarlos hacia delante, y apelo a la responsabilidad de todos los grupos, los presupuestos van a ser coherentes con lo que llevamos haciendo todos estos años".

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