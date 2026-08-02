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Una oleada de ataques israelíes en Gaza dejan en el aire el acuerdo de desarme: hay ocho muertos

Los detalles Los bombardeos han vuelto a golpear distintos puntos de la Franja durante el fin de semana. Israel sostiene que sus operaciones tenían como objetivo neutralizar a un miembro de Hamás que utilizaba almacenes del Hospital Al Aqsa para esconder armamento.

Una oleada de ataques israelíes en Gaza dejan en el aire el acuerdo de desarme planteado por Hamás

En Gaza, la rutina vuelve a repetirse. Enterrar a los muertos. Buscar entre los escombros. Intentar sobrevivir. La nueva oleada de ataques israelíes deja, al menos, ocho palestinos muertos, entre ellos dos menores, mientras las esperanzas de avanzar hacia un acuerdo con Hamás vuelven a diluirse.

Según testigos, uno de los ataques fue ejecutado por un dron y dejó un enorme cráter donde antes había un campamento de desplazados. "Tras el ataque les dije a mis hijos: volvamos a la tienda. Me respondieron: la tienda ya no existe. ¿Acaso ni siquiera la tienda es suficiente para nosotros?", relata uno de los supervivientes.

Los bombardeos han vuelto a golpear distintos puntos de la Franja durante el fin de semana. Israel sostiene que sus operaciones tenían como objetivo neutralizar a un miembro de Hamás que, según el Ejército israelí, utilizaba almacenes del Hospital Al Aqsa para esconder armamento.

Los ataques causaron además importantes daños en depósitos de suministros médicos del hospital, después de que otras ofensivas anteriores ya hubieran alcanzado dos almacenes sanitarios del mismo centro.

La nueva escalada llega apenas unos días después de que Hamás anunciara su disposición a desarmarse como parte del acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por el momento, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no ha respondido públicamente a esa propuesta. Mientras el conflicto continúa, la reconstrucción apenas avanza. Oxfam Intermón calcula que el coste de recuperar la Franja será siete veces superior al de cualquier otra crisis vivida anteriormente en el territorio.

Sobre el terreno, la escasez ha transformado la vida cotidiana. La falta de recursos también ha dado lugar a pequeños negocios improvisados entre los escombros. Uno de ellos es el de un hombre que se dedica a reparar mecheros.

En una Gaza donde encender fuego se ha convertido en una necesidad diaria y conseguir un mechero nuevo resulta cada vez más difícil, un objeto que antes costaba apenas unos céntimos se ha convertido en un artículo de lujo.

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