Sémper se entera en directo de la imputación de las hijas y la secretaria de Zapatero: "Pesará sobre sus hombros"

¿Qué ha dicho? El portavoz del PP ha reaccionado en directo a la imputación de las hijas y la secretaria del expresidente socialista. "Parece que la comparecencia de ayer de Zapatero ante el juez, lejos de despejar dudas, lo que hizo fue consolidarlas", ha señalado.

Durante una entrevista en Al Rojo Vivo, Borja Sémper, portavoz del PP, fue informado en directo de la imputación de las hijas y la secretaria del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Según un auto del juez José Luis Calama, las hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y su secretaria, Gertrudis Alcázar, han sido imputadas y se presentarán como investigadas. Sémper afirmó que la comparecencia de Zapatero ante el juez consolidó las dudas sobre su actividad. Además, criticó las declaraciones de Diana Morant, ministra de Ciencia, calificándolas de "despropósito" y un intento de desviar la atención.

El portavoz del PP, Borja Sémper, se ha enterado en directo mientras hacía una entrevista en Al Rojo Vivo de la imputación de las hijas y la secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En el momento en el que Sémper estaba respondiendo a las preguntas de Antonio García Ferreras, este le ha cortado para comunicarle una última hora sobre el caso Zapatero. Según un auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado imputar a las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se personarán en el procedimiento en calidad de investigadas y ejercer así su derecho de defensa.

"Parece que la comparecencia de ayer de Zapatero ante el juez, lejos de despejar dudas, lo que hizo fue consolidarlas. Lejos de despejar dudas sobre los indicios serios que pesan sobre la actividad del expresidente, las consolidó", ha sido la primera reacción del 'popular' tras conocer la imputación.

Además, ha señalado que el caso "ya abarca a su entorno familiar y profesional, abarca a sus hijas y a su secretaria". Esto, ha dicho el portavoz del PP, "es grave".

Aun así, ha señalado que esto se veía venir. "También es cierto que lo que pudimos leer los españoles del auto sobre Zapatero se deducía que algo así podía pasar", ha indicado y ha añadido que esto "pesará sobre los hombros del propio Zapatero".

Por otro lado, Sémper se ha pronunciado sobre el análisis de la ministra de Ciencia y líder socialista en la Comunitat Valenciana, Diana Morant, quien ha visto una mano negra en el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump.

"A mí me levanta muchas sospechas el hecho de que EEUU a un ciudadano venezolano [en referencia al investigado Rodolfo Reyes] en un aeropuerto clone el móvil en el año 2021 y justamente ahora, cuando el Gobierno de España y el presidente se planta contra Trump con ese 'no a la guerra' (...) lleguen estas importancias sobre el caso de Plus Ultra", ha asegurado Morant.

Al escuchar el vídeo en el que Morant comenta esto, Sémper se ha reído y ha señalado que se trata de una "respuesta forzada de desviar la atención". "Es un despropósito. Deja una hemeroteca difícilmente levantable y defendible a futuro, que está defendiendo cosas extravagantes", ha añadido.