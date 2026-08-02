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El peaje de viajar en agosto: el precio de las vacaciones, un 35% más caro con respecto al mes de junio

¿En qué te afecta? La gente que tenga sus días de asueto y descanso en el octavo mes del año van a ver que irse al mismo sitio y visitar los mismos lugares les va a costar también bastante que en julio.

Diferencia de precio entre viajar en julio y en agosto
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Ya estamos en agosto. Ya estamos en el octavo mes del año. En un momento en el que la palabra 'vacaciones' es una de las más repetidas por los españoles y por las españolas. Por esos trabajadores que, después de mucho esperar, por fin pueden tener ese tiempo de asueto tan merecido como necesario. Pero todo tiene un precio, y ahora es mucho mayor que el que era por ejemplo en junio o incluso en julio.

Es lo que tiene. Es ya la primera quincena de agosto y quien quiera irse a la playa, a Roma o a Portugal va a ver cómo va a tener que pagar algo más. O, directamente, mucho más a lo que habría pagado hace una semana.

Y es que la diferencia se nota. Si vamos al mes de junio, irse de vacaciones en agosto es un 35% más caro. Con la calculadora en la mano, ir en julio al mismo hotel, con las mismas entradas para un espectáculo y para acudir a un parque de atracciones todo se iba a 1.595 euros; en agosto, 2.225.

"Agosto es donde hay más concentración de turistas, hay que reservar cuanto antes", dicen como consejo ante la carestía del viaje.

También hay que tratar de evitar, en la medida de lo posible, ir a zonas masificadas y saber que, como apuntan, ir a la playa, a los lugares más transitados de esta época estival, es algo que puede ser "prohibitivo".

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