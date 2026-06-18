Así negó Zapatero ante el juez Calama tener cualquier empresa: "No he tenido ninguna una sociedad ni he participado en ninguna"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno negó este miércoles en la Audiencia Nacional que tuviese relación con ninguna compañía que estuviese fuera del control de las autoridades españolas.

"No he tenido ninguna una sociedad ni he participado en ninguna". Con esas palabras negó este miércoles José Luis Rodríguez Zapatero que fuese titular de ninguna empresa que estuviera fuera del control de las autoridades españolas. Lo hizo ante el juez Calama durante su declaración en la Audiencia Nacional en el caso del rescate de Plus Ultra.

laSexta ha tenido acceso al audio completo de esa declaración, en la que el expresidente del Gobierno, que comparecía en calidad de investigado, fue preguntado sobre si tenía relación con alguna compañía offshore.

Pese a que los investigadores creen que Zapatero pidió a Julio Martínez la creación de una sociedad offshore en Dubái para poder cobrar comisiones por el rescate de la aerolínea fuera del control de Hacienda, Zapatero lo niega. "Jamás he oído hablar de una sociedad offshore", afirmó con contundencia ante las preguntas del juez Calama.

*Noticia en ampliación.

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