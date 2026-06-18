Montse Mínguez reacciona en Al Rojo Vivo a la imputación de las hijas de Zapatero: "Seguimos manteniendo nuestra confianza"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, interviene en directo en Al Rojo Vivo para responder a todas las preguntas sobre la declaración del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y otros casos que afectan al PSOE. En el vídeo, podemos ver al completo su entrevista.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, entraba en directo en Al Rojo Vivo minutos después de que el juez del caso Plus Ultra imputase a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

"Seguimos manteniendo lo que venimos diciendo desde el primer día, mantenemos la confianza en el presidente Zapatero. Estamos en una fase en la que se tienen que esclarecer muchas cosas y vamos a confiar en la presunción de inocencia y en el Estado de Derecho", afirma Mínguez.

Y hoy, que se ha imputado a las hijas del expresidente, "estamos en las mismas", añade la socialista: "Estamos en una fase en la que se tienen que demostrar muchas cosas y evidentemente existe el derecho a la presunción de inocencia. Así que déjenos también que confiemos en ellos", sostiene Mínguez, matizando que entiende que "existen diferentes capas: está la justicia, está lo político y está lo mediático".

Y en el mundo en el que vivimos, admite la portavoz socialista, "lo mediático va muy deprisa y necesita respuestas rápidas, pero también la justicia sabemos que necesita sus tiempos. Y luego ya está toda la valoración política, que mucha gente ya está haciendo de autos, sumarios e indicios. Ya están condenando a la gente con linchamiento personal a diferentes personas".

Por tanto, insiste en la confianza en el expresidente: "Se tienen que aportar las pruebas, y a partir de aquí confianza en la justicia, que necesita un tiempo que seguramente ni lo mediático ni lo político lo tiene".

De este modo, y ante la pregunta de Antonio García Ferreras de si siguen entonces manteniendo esa confianza en Zapatero a pesar de que el juez no parece "haberse creído el relato de Zapatero", Mínguez es contundente y así lo analiza y argumenta: "El juez está investigando un tema que tiene sus gravedades en la fase de los indicios y, evidentemente, el presidente Zapatero tendrá que demostrar con hechos, y tendrán que demostrar las pruebas".

Pero reitera en que con una fase tan temprana de la instrucción ya "mucha gente ya de esto salen sentencias y salen condenas" y señala al PP: "En este país los que están dando grandes lecciones sobre lo que tendría que ser la transparencia o lo que tendría que ser o hacer el presidente Zapatero, son los primeros que están condenados de toda Europa como partido político por corrupción, y muchos de ellos están en la cárcel. Así que tiempo al tiempo", afirma la portavoz socialista.

Con respecto al tema de las joyas, Mínguez recuerda que el expresidente ha pedido tiempo para poder probar el origen de todo y vuelve así a reiterar la "hipocresía de algunos": "Es que aquí hay un señor que era un gerente de un partido político que se le encontraron 22 millones de euros en Suiza y el PP aun así le pagó el abogado. Con lo cual la hipocresía que se está utilizando en este país para determinados casos a mí no deja de sorprenderme". No obstante, la portavoz rechaza que esto sea un argumento del 'y tú más', sino que asegura "se trata de hacer las valoraciones".

Esto es, según Mínguez: "Están hablando con el PSOE, no con el PP. Aquí no va a haber destrucciones de pruebas. Aquí cuando la UCO entra por la puerta de la calle Ferraz encuentra papeles, que hasta se nos ha llegado a criticar de por qué guardábamos determinados papeles en un sótano. ¿Qué hubieran preferido que hiciéramos, que los hubiéramos destruido como hace el PP? Pues no. Se colabora con la justicia, se da toda la documentación que se nos pide y evidentemente transparencia máxima, como lo dicen los índices de transparencia de los partidos políticos".

Por tanto, insiste en que "no se trata del 'y tú más', sino de hacer las valoraciones correspondientes. Porque oímos determinadas sentencias, argumentos y acusaciones, como nos hace la señora Ana Vázquez (PP) en tribuna del Congreso, acusándonos de no sé qué, cuando ellos han convivido y conviven con la corrupción".

Mínguez, sobre el caso Leire

Ane estas afirmaciones de la portavoz del PSOE, Ferreras asegura que realmente todo esto forma parte del 'y tú más', porque "ustedes no han montado una Kitchen, pero había una cloaca [Leire Díez] que coordinaba el secretario de Organización del Partido Socialista, que se llamaba Santos Cerdán, que ha estado ya en prisión".

Igualmente, Míguez, con respecto ahora a este caso de Leire Díez, insiste en que "estamos en los inicios, en sumarios y todo el mundo da por hecho y por causas probadas todo lo que se dice allí. Veremos lo que hay. El PSOE actúa desde el minuto uno. Ni el señor Santos Cerdán ni el señor Ábalos forman parte del partido. Actuamos, colaboramos con la justicia y máxima transparencia en todos los procesos. Somos un partido limpio".

"Está hablando usted con el PSOE, que tenemos unos estándares de exigencia muy elevados y cuando no se comparte la exigencia o los valores que representa el PSOE se actúa y se mejora, como se ha hecho en el último año en los índices de control y de transparencia", añade la socialista.

Además, recuerda todos los avances del partido: "No se trata del 'y tú más', de lo que se trata es de no recibir lecciones de nadie, porque cuando uno mira hacia atrás el PSOE en este país ha conquistado muchos derechos. Pero cuando uno mira hacia atrás, cuando ha gobernado el PP, lo único que encontramos son sentencias".

Por ende, insiste en que todavía todos estos casos "no tienen sentencia, sino que todo está en fase de investigación judicial. Y no estoy diciendo nada más allá de lo que es la realidad. Estos señores ya no forman parte del PSOE y evidentemente yo no voy a responder por ellos porque se hizo una expulsión fulminante del PSOE".

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Y lo único que yo digo, añade contundente Mínguez, es que "aquí no se pueden comparar cómo actúa el PSOE y cómo lo hace el PP que convive con la corrupción (...) No se trata de una valoración política para no recibir lecciones de nadie y menos del PP", concluye.