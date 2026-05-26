El análisis de lo incautado, una pieza aún secreta y los informes de los seguimientos: lo que falta por saber de la investigación de la UDEF a Zapatero

¿Por qué es importante? Si bien el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dado 15 días más al expresidente para poder preparar su declaración, al socialistas todavía le faltará mucha información sobre él que podría complicar su futuro judicial.

El juez José Luis Calama ha aplazado la declaración del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra por 15 días, reprogramándola para el 17 y 18 de junio. La decisión permite a Zapatero preparar su defensa, mientras la UDEF investiga el papel del empresario Julio Martínez, supuesto ejecutor del expresidente en Venezuela. Durante registros, se hallaron casi 300.000 euros ocultos en el domicilio de Martínez. La UDEF analiza materiales incautados, incluyendo documentos del despacho de Zapatero y de la empresa de sus hijas. La investigación, que podría revelar nuevos implicados, se centra en el rastro del dinero y posibles casos de tráfico de influencias.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aplazado este lunes la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero 15 días por el caso Plus Ultra. De esta manera, ha aceptado la petición del socialista de retrasar la declaración prevista para el 2 de junio, que acabará siendo los días 17 y 18 del mismo mes.

Se trata de una decisión que empuja los plazos mientras que todo apunta a que Calama esperará a escucharlo para decidir si llama a declarar a su secretaria, Gertrudis, a sus hijas o, de nuevo, el empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito. No obstante, hasta entonces, lo que se sabe es que el abogado de Zapatero es experto procesalista (los que mejor se conocen las reglas del juego para sacarles todo partido), pero también que los investigadores consideran que Julito era mucho más que un amigo para el expresidente.

Según la UDEF, sería su ejecutor, especialmente, en Venezuela. Una hipótesis para la que se basan en las agendas que se le han incautado y que probarían que el empresario alicantino manejaba información sobre política, negocios internacionales y contratos públicos. Precisamente, él se llevó el 1% del rescate de Plus Ultra. Además, durante el registro de su domicilio, los agentes encontraron que tenía escondidos casi 300.000 euros repartidos en cajas de vasos, de mudanza, en bolsas de papel de Navidad y hasta en el radiador.

Ahora, Zapatero tiene 15 días más de plazo para empollarse el sumario y preparar su defensa. Ahora bien, hay cosas que todavía no sabe y, probablemente, no sabrá el 17 de junio. Y es que la UDEF, ahora mimso, estudia todo lo que se llevaron de los registros de hace justo una semana.

Es mucho material, pues solo del despacho de Zapatero, la UDEF tiene que analizar y elaborar un informe para el juez de 18 carpetas, 17 agendas, siete de ellas de Gertrudis, dos pendrives, el contenido de tres cuentas de correo electrónico, tres moviles (dos de la secretaria); y tres discos duros, de las cuales dos se encontraban en el interior de la ya famosa caja fuerte.

Esos dos discos, los móviles de Gertrudis Alcazar y las agendas son claves para la investigación, a lo que se añade que tendrán que analizar también varios contratos que se llevaron de la empresa de las hijas del expresidente, Whatthefav. Además, hay una parte de la investigación que no conocemos.

Se trata de una que pertenece del procedimiento principal, en la cual los investigadores están buscando el rastro del dinero. A esa parte, sin embargo, se suman dos procedimientos más distintos que tienen que ver con el tráfico de influencias y que están relacionados con la trama. Sin bien son independientes a Plus Ultra, se estarían aun practicando diligencias, por lo que podría haber nuevos indicios o implicados que aún no han salido a la luz.

Dentro de toda esa investigación puede haber, por ejemplo, seguimientos de los que no tenemos constancia. Y es que leyendo el sumario, al que este lunes accedió laSexta, cabría pensar que los ha habido. Eso sí, de haberlos, la UDEF tiene todavía que redactar informes y ordenar la información recabada. En definitiva, esto es el inicio de un proceso largo de una causa que se prevé grande. Sí, acaba de empezar.

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