El juez emite una orden internacional para encontrar y detener a Rodolfo Reyes, antiguo dueño de Plus Ultra

Los detalles El juez de la Audiencia Nacional ha emitido una orden internacional para detenerle por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Rodolfo Sánchez, exdueño de Plus Ultra, enfrenta una orden internacional de detención por apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, emitida por el juez José Luis Calama. Tras el rescate de la compañía, Sánchez presuntamente transfirió fondos a paraísos fiscales. En 2017, Rodolfo Reyes y María Aurora López asumieron la gestión de Plus Ultra, y ambos también enfrentan órdenes de detención. La UDEF señala que Reyes buscó el apoyo del expresidente Zapatero para el rescate. Investigaciones revelaron transferencias a cuentas en paraísos fiscales y sociedades instrumentales, vinculadas a actividades de blanqueo.

Rodolfo Sánchez, nacido en Venezuela y dueño de Plus Ultra hasta 2022, es una de las personas que aparecen en el sumario del caso. Al parecer, nada más cobrar el rescate de la compañía comenzó a traspasar parte del dinero a paraísos fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una orden internacional para detenerle por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

Según figura en la orden, en 2017 la titularidad real y gestión de Plus Ultra pasó a manos Rodolfo Reyes y de su esposa, María Aurora López, para la que el juez también ha emitido una orden internacional de detención (OID) por los mismos delitos.

Según la UDEF, Rodolfo Reyes habría buscado y logrado el favor del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para lograr el rescate de la compañía.

Lo cierto es que se le busca desde mucho antes de esto. A finales del año pasado, se registró su domicilio en España y a él no le encontraron porque estaba fuera del país.

La primera denuncia se recibe en septiembre de 2024 de parte de Francia, cuando aprecian que parte del rescate acabó en cuentas en paraísos fiscales, como una de Isla Mauricio a la que se habría llevado cerca de medio millón de euros.

Además de esto, se cree que justo después de recibir el rescate, se envió también dinero a sociedades instrumentales en Gibraltar, Suiza, Montenegro y Reino Unido. Detrás de ellas, un holandés que le prestó dinero y que se dedicaría a la venta de oro, filón que los investigadores le atribuyen a Rofolfo Reyes.

Más atrás, en 2021, un departamento de la seguridad nacional de EEUU le requisó el teléfono cuando le investigaba por blanqueo y por impago de sanciones. En el volcado del terminal, se encuentra conversaciones en las que dice que lo que quiere es que hable "con la SEPI o Zapatero" y saquen, aunque sea de palabra, "que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad".

Un rescate que solicitaba y que meses más tarde agradecerían al amigo del expresidente del Gobierno, Julio Martínez.

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