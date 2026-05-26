El juez Calama pide el "contenido íntegro" de los correos de Zapatero y de sus hijas desde marzo de 2020

Las causas El magistrado considera el correo electrónico del expresidente, gestionado por Gertrudis Alcázar, como el "principal canal de comunicación interna de la red".

El juez José Luis Calama ha solicitado el acceso completo a los correos electrónicos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria, María Gertrudis Alcázar, en el marco de una investigación sobre una presunta trama de tráfico de influencias a favor de Plus Ultra. La investigación, impulsada por la UDEF, también involucra a empresas como What The Fav, Gate Center y Landside, vinculadas a Zapatero. Calama considera a Zapatero como el "núcleo decisor" de la red, operando desde su despacho en Madrid. La secretaria de Zapatero, junto a Cristóbal Cano, es señalada como pieza clave en la elaboración de documentación contable ficticia para justificar movimientos financieros. Según el juez, estas actividades refuerzan la hipótesis de que Zapatero conocía la operativa de la trama.

El juez José Luis Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como otro a nombre del expresidente, del que es usuaria principal su secretaria y a la que se considera "el nodo central de comunicación interna de la organización", María Gertrudis Alcázar.

El mismo día que acordó investigar a Zapatero como "vértice" de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, el juez solicitó en otro auto el contenido de varias cuentas de correo desde marzo de 2020 hasta ahora.

Además de la cuenta del expresidente, que se considera el "el principal canal de comunicación interna de la red", pidió otras asociadas a la empresa What The Fav, administrada por Alba y Laura Rodríguez, hijas del expresidente del Gobierno.

A petición de la UDEF, el juez también requirió a la SEPI los correos de 2020 y 2021, periodo en el que se concedió la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra, y documentación de varias empresas "vinculadas a la red", entre ellas Gate Center, a quien reclama "toda la información" relativa a Zapatero, que presidió su consejo asesor.

Solicitó asimismo información de Landside una empresa radicada en Dubái, creada presuntamente por "instrucciones de Zapatero" y presidida por Julio Martínez, presunto "lugarteniente" de la trama, y otras relacionadas con el caso, como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva.

Zapatero, presunto "líder" de la trama

La resolución del juez, a la que ha tenido acceso laSexta este lunes, ahonda en los indicios que lo llevan a situar a Zapatero como "el núcleo decisor y estratégico de la red", cuyo "liderazgo no se manifiesta de forma formal o pública, sino a través de su capacidad de dirección, coordinación y supervisión, evitando en lo posible la ejecución directa de las gestiones más comprometidas".

Según los indicios expuestos en el auto, Calama ve "incuestionable" la "centralidad" dentro de la trama de una cuenta de correo "vinculada directamente" al expresidente y gestionada por su secretaria: "Desde ella se transmiten instrucciones, se coordinan actuaciones, se elaboran borradores de facturas y se articula la apariencia documental de la actividad económica de la red".

Para el magistrado, la propia ubicación de la oficina desde la que se gestiona la cuenta -el despacho del expresidente en la calle Ferraz, de Madrid, definido como "el centro físico de coordinación y archivo del entramado"- "refuerza la hipótesis" de que Zapatero conocía la "la operativa financiera desarrollada" por la presunta trama y que la cuenta "constituía un instrumento esencial para la ejecución de los hechos investigados".

Otras personas implicadas

En su auto, Calama vuelve a situar a la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, como "pieza operativa esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias y a la generación de documentación contable ficticia".

Los correos que ya han analizado los investigadores revelan que la secretaria y Cristóbal Cano, gestor de sociedades de Julio Martínez, hacían labores de coordinación y "cobertura formal" de documentación de la presunta red —"también denominada Finance Boutique"—.

La secretaria recibía "instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario" en un "'modus operandi' estable y reiterado, consistente en la elaboración concertada de facturas sin prestación real subyacente". Es decir, una "fabricación sistemática de documentación contable destinada a justificar movimientos financieros previamente decididos".

El juez detecta a su vez una "coordinación operativa" entre esta empresa y Análisis Relevante, controlada por Julio Martínez, que se evidencia en la "emisión reiterada de facturas genéricas bajo el concepto de 'servicios agencia', sin detalle alguno sobre la prestación real".

Los investigadores creen que esta empresa forma parte de "un circuito circular de fondos entre clientes, sociedades del entramado y beneficiarios finales", entre los que estaría Zapatero.

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