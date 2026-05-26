El análisis experto de las joyas del despacho de Zapatero: desde perlas que podrían ser herencia a "piezas de un valor incalculable"

¿Por qué es importante? Fuentes judiciales han confirmado a laSexta que ya se está haciendo el peritaje de las 103 piezas encontradas en la caja fuerte del despacho del expresidente, en las que hay de todo.

En el sumario del caso Plus Ultra, destaca la imagen de las joyas halladas en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes judiciales confirman que se está realizando el peritaje de las 103 piezas, que incluyen relojes, perlas y otras joyas. Según expertos consultados por laSexta, algunas podrían ser herencias o regalos de dirigentes árabes, como sugiere Miguel Ángel Serrano. Mientras se espera el peritaje para determinar su valor real, se estima que podrían valer entre 30.000 y 50.000 euros, aunque algunas piezas excepcionales podrían alcanzar cifras mucho más altas, según Armando Rodríguez.

La imagen más llamativa del sumario del caso Plus Ultra es la de las joyas que se encontraron en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ante lo que la gran pregunta es: ¿cuánto pueden valer? Fuentes judiciales han confirmado a laSexta que ya se está haciendo el peritaje de esas 103 piezas, en las que hay de todo. Mientras, hemos consultado a quienes entienden de joyas, teniendo en cuenta que son estimaciones hechas a partir de fotos de mala calidad.

laSexta se ha trasladado hasta la capital española de la joyería, Córdoba. Miguel Ángel Serrano es experto gemológico y ha afirmado que "la verdad es que son piezas de un valor incalculable". La propia secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar, apuntó durante el registro a que algunas son herencia de la mujer del expresidente y otras regalos de viajes.

Los relojes, las perlas y otras joyas encontradas podrían coincidir, según los expertos, con herencias. En Málaga, Manuel Espinosa, experto gemólogo, señala sobre uno de los pendientes a raíz de las fotografías que podrían ser herencia porque "son de perla" con "un estilo más antiguo". "Pero no me llama nada la atención", ha afirmado sobre las joyas mostradas en las imágenes.

Fuentes cercanas a Zapatero han confirmado a la Sexta que otras son regalos de dirigentes árabes. "Viendo más o menos la manufacturación de esta pieza, yo diría que de Emiratos Árabes. Suelen ser muy cargados en tema de brillantería, utilizan diferentes tipos de formas, fantasía, pera", ha apuntado Serrano sobre una de esas pizas.

En todo caso, "cualquier regalo tendría que tributar y ser declarado en donaciones", ha recordado Carlos Cruzado, portavoz técnicos de Hacienda Gestha. Hasta que se realice el peritaje no se sabrá el valor real de este centenar de joyas, pero varios expertos consultados coinciden al destacar las colecciones que se muestran en las imágenes sobre estas líneas.

"Si fueran los zafiros buenos podrían valer solo esos 14 zafiros medio millón de euros. Si las piedras son excepcionales podrían tener un valor muchísimo más elevado", ha dicho Armando Rodríguez, secretario general del gremio de joyeros de Madrid. Sin embargo, el entorno del expresidente asegura que la cuantía está entre los 30.000 y 50.000 euros.

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