Cristina Pardo: "Pedro Sánchez no ha hablado todavía de las elecciones en Extremadura, como para que hable de Zapatero"

"Los políticos tienen que dar cuenta a la ciudadanía de lo que hacen, de lo que dejan de hacer o de las situaciones que vivimos, y es algo que Pedro Sánchez no está haciendo", afirma rotunda la presentadora de Más Vale Tarde.

Pedro Sánchez no estará mañana en la sesión de control al Gobierno porque estará en Roma, donde está previsto que se reúna con el papa León XIV. Desde allí, los medios han intentado preguntarle por el caso Zapatero, pero él les ha emplazado a la rueda de prensa de mañana..

"Un día Pedro Sánchez es irrelevante para el mundo y al día siguiente es capaz de cambiarle la agenda al papa", ironiza Afra Blanco, que de este modo responde a quienes critican al presidente del Gobierno por este viaje.

"Se le critica al presidente porque no da explicaciones desde hace muchas semanas", le responde tajante Cristina Pardo, que apunta que "los políticos tienen que dar cuenta a la ciudadanía de lo que hacen, de lo que dejan de hacer o de las situaciones que vivimos, y es algo que Pedro Sánchez no está haciendo".

"También hay que entender y explicar a la gente que el primero que tiene que dar las explicaciones será José Luis Rodríguez Zapatero", comenta Afra, ante lo que Cristina Pardo recuerda que "el presidente del Gobierno no ha valorado todavía las elecciones en Extremadura como para que hable de Zapatero".

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