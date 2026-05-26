Facturas para encubrir pagos, recibir fondos y redistribuirlos: el papel de las hijas de Zapatero en la trama según el sumario

¿Por qué es importante? La Policía cree que las hijas de Zapatero emitían facturas para encubrir pagos por el supuesto tráfico de influencias. Sólo de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, recibieron 240.000 euros.

Laura y Alba Rodríguez, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, estarían involucradas en el caso Plus Ultra, según investigadores. Sus nombres aparecen vinculados a la empresa Whatthefav, de la que eran administradoras, utilizada presuntamente para emitir facturas flexibles y encubrir comisiones. Análisis Relevante habría pagado casi 240.000 euros a Whatthefav por servicios sin valor técnico especial, según la UDEF. En total, Whatthefav habría recibido más de un millón de euros de empresas de la trama, algunas vinculadas a Zapatero. Además, se les atribuye la redistribución de fondos para el expresidente y su entorno. La UDEF también halló un contrato con Huawei relevante para la investigación.

Laura y Alba Rodríguez, las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, tendrían una parte importante en el entramado del caso Plus Ultra según los investigadores detrás de esta presunta red ilícita, aunque no era un papel activo.

Sus nombres aparecen junto a la empresa Whatthefav, de la que eran administradoras. Presuntamente, sería un instrumento en la trama que tendría varias funciones, como generar facturas ad hoc, es decir, facturas flexibles, fuera de los procesos habituales de facturación para encubrir supuestas comisiones.

Análisis Relevante les emite presuntamente facturas sin concreción bajo el concepto de: "Servicios agencia". Es esta empresa la que paga casi 240.000 euros a Whatthefav por un trabajo que, apuntan desde la UDEF de la Policía, no aportan "un valor técnico especial". Lo único que hacían era maquetar informes hechos y enviarlos.

Saquemos otra vez el esquema de pagos a la empresa de las hijas de Zapatero. En total, apunta el auto, habría recibido más de un millón de euros de empresas de la trama, algunas vinculadas a su padre. Destacan empresas como esta, a la que los investigadores la que consideran una empresa fantasma y de la que cobran más de 500.000 euros. De ese dinero, el juez ve indicios de delito en los 240.000 que les pagó Análisis Relevante.

Por último habrían tenido la función de redistribuir fondos, tanto para el expresidente como para su entorno. Según el auto del juez, las hijas en sus cuentas habrían recibido estas transferencias de la empresa Whatthefav, donde cabe destacar que Zapatero figura como autorizado.

Son los principales puntos, pero hay más. En el registro, la UDEF también intervino un contrato con la tecnológica Huawei que los agentes lo consideran con "interés para la causa".

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