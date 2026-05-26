El caso Zapatero tensiona la legislatura mientras Sánchez se escuda en su agenda internacional para huir de la enésima crisis

¿Por qué es importante? El PNV ha insistido en que Sánchez tiene que poner fin a la legislatura y convocar elecciones antes de 2027, pero pese a estos amagos de rebelión entre los socios, el PSOE hacen un llamamiento a no bajar los brazos y agotar la legislatura.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha pospuesto la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero al 17 y 18 de junio, tras aceptar la petición del abogado del expresidente debido a la complejidad del caso Plus Ultra. Zapatero planea declarar y no acogerse a su derecho de no hacerlo. Mientras tanto, las tensiones políticas aumentan, con el PNV y ERC sugiriendo la necesidad de elecciones anticipadas. Sin embargo, el Gobierno insiste en mantener la estabilidad y agotar la legislatura. En medio de la polémica, Pedro Sánchez, de viaje en Italia, evita pronunciarse sobre el caso, aunque se espera que lo haga en una rueda de prensa.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha retrasado la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero. Iba a ser el próximo martes, 2 de junio, y la nueva fecha es dos semanas después: el 17 y el 18 de junio. Dos días porque se cree que puede ser muy largo. El juez ha admitido así la petición del abogado del expresidente del Gobierno, que considera que el volumen del sumario y la complejidad del caso Plus Ultra es tal que Zapatero necesita más tiempo para preparar su declaración.

De hecho, según ha podido saber laSexta, el expresidente tiene intención de hablar. Su plan no es acogerse a su derecho de no declarar. Sabemos que —ahora mismo— sí quiere dar su versión ante el juez, y lo hará dentro de dos semanas. Ese tiempo, sin embargo, es una eternidad en política. Los socios parlamentarios del Gobierno le mantienen su apoyo por ahora, pero no hacen más que lanzar advertencias.

El PNV ha insistido la tarde de este martes en que Pedro Sánchez tiene que poner fin a la legislatura y convocar elecciones antes de 2027. "Esta legislatura no puede llegar a su fin, al 2027. No podemos estar en esta situación de irresponsabilidad completa hasta 2027", ha dicho Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso. Y, tras esto, Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha lanzado la siguiente profecía: "Las legislaturas duran lo que diga el PNV".

Pese a estos amagos de rebelión entre los socios, el Gobierno no parece inmutarse. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública, ha afirmado que "el camino no es rendirse, el camino es pelear". Repiten como un mantra garantizar la estabilidad. "Este Gobierno hace de la estabilidad la herramienta fundamental [...] Gracias a la estabilidad [...] Es la estabilidad", ha señalado Elma Saiz, portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión y Seguridad Social.

Por eso, en el PSOE hacen un llamamiento a no bajar los brazos y agotar la legislatura. "Creo que debe de aguantar porque creo que la estabilidad es un bien en estos momentos para el conjunto de España", ha apuntado Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya en Al Rojo Vivo. A él le ha respondido el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, quien le ha pedido "menos victimismo y más explicaciones" porque "se necesitan muchas".

Por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha insistido en que "este Gobierno va a seguir hasta 2027". "Y eso es lo democrático", ha remarcado. Pero dentro de las filas socialistas hay también quien pide poner fin vía elecciones a esta situación.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que tras la imputación de Zapatero, el Ejecutivo central debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones, y ha advertido de que su partido está en el "momento de mayor riesgo" de toda la democracia.

Una opción que también reclaman desde el PP. Los de Feijóo presionan a los socios para que abandonen al Gobierno. "Lo que me sorprende es que si quieren un Gobierno limpio estén sosteniendo al Gobierno más corrupto de la historia democrática de nuestro país", ha afirmado el líder 'popular'.

Pero más allá del aviso del PNV, los demás no parecen por la labor e incluso Junts descarta una posible moción de censura. "El tema de la moción de censura no lo tenemos sobre la mesa", ha asegurado Mónica Sales, vicepresidenta de Junts. Turbulencias en la legislatura provocadas por la supuesta corrupción de Zapatero al que el Ejecutivo sigue apoyando. Niegan que ahora sean más tibios en su defensa y siguen apelando a la presunción de inocencia.

El Gobierno no es capaz de salir del bucle Zapatero, ni siquiera poniendo tierra de por medio. El presidente del Gobierno está de viaje en Italia y este miércoles, en el Vaticano, tiene previsto verse con el papa como previa a su visita a España. Sánchez se aferra a su faceta más internacional para huir de la enésima crisis nacional. La tarde de este martes se ha reunido con empresarios españoles e italianos y, horas antes, pronunciaba un discurso en un evento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En ninguno de los dos eventos ha querido pronunciarse sobre el expresidente.

Este miércoles Sánchez dará una rueda de prensa sobre las 11:00. Esta será la primera vez que el presidente del Gobierno se pronuncie sobre el sumario del caso Zapatero. En el Gobierno hay mucha preocupación, pero el mensaje oficial es que de momento no hay ninguna prueba contra el expresidente.

Y a esa falta de pruebas, según ellos, es a lo que se aferra el Ejecutivo para seguir manteniendo su confianza en la inocencia del expresidente. Desde Moncloa afirman que no hay nada en el sumario que pruebe su culpabilidad y el Gobierno, mientras, se niega a comentar los detalles de la investigación judicial, excepto lo que tiene que ver con el rescate de Plus Ultra para garantizar que todo se hizo acorde a la legalidad y con transparencia. Un sumario que ha supuesto un auténtico shock emocional en las filas del partido socialista.

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