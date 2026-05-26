Israel intensifica sus ataques contra Líbano pese a un alto el fuego que no ha llegado a cumplir

Trabajadores de rescate libaneses buscan entre los escombros a víctimas de una casa destruida un día después de que un ataque aéreo israelí golpeara la aldea de Deir Qanoun al Nahr, Líbano.

¿Qué están diciendo? Medios israelíes han informado que el ejército israelí ha extendido sus operaciones terrestres en el sur de Líbano más allá de la "línea amarilla", una línea de demarcación trazada por Israel cerca de la frontera, aunque los informes no proporcionaron más detalles sobre el alcance del avance.

Israel ha intensificado sus ataques contra Líbano, dejando al menos 16 muertos, incluidos dos menores, en Mashghara. A pesar de un supuesto alto el fuego acordado hace casi cinco semanas, los ataques continúan, con Tel Aviv posiblemente planificando más ofensivas. El ejército israelí ha extendido sus operaciones terrestres en el sur de Líbano, y se han registrado bombardeos en Nabatieh y otras áreas. Israel afirma haber atacado más de 100 objetivos de Hizbulá. El primer ministro Netanyahu ha celebrado una reunión de seguridad, mientras se restringen las aglomeraciones en el norte de Israel. Las negociaciones de paz aún no han logrado detener los enfrentamientos.

Israel ha intensificado la madrugada de este martes sus ataques contra Líbano. Al menos 16 personas han muerto en esta serie de ataques, 11 de ellas en un solo lugar, y, según los medios israelíes, Tel Aviv podría estar preparándose para incrementarlos aún más. Todo ello pese a continuar bajo un supuesto alto el fuego —que Israel no ha llegado a cumplir— acordado hace casi cinco semanas por ambos países y la inmediatez de una ronda de diálogo prevista para este viernes.

Además, medios israelíes han informado este martes que el ejército ha extendido sus operaciones terrestres en el sur de Líbano más allá de la "línea amarilla", una línea de demarcación trazada por Israel cerca de la frontera, aunque los informes no proporcionaron más detalles sobre el alcance del avance, según ha señalado Reuters.

Varios bombardeos alcanzaron anoche la localidad suroriental de Mashghara, donde perdieron la vida 11 personas, entre ellas dos menores, y otras 15 resultaron heridas, ha informado este martes en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia de Líbano y se ha hecho eco EFE. Según la oficina, parte del Ministerio de Salud Pública, los equipos de rescate todavía están llevando a cabo labores de búsqueda en la zona, por lo que el balance de víctimas es preliminar.

En otra nota, el Centro de Operaciones de Emergencia ha denunciado que un ataque israelí mató a un paramédico de la organización Asociación de Exploradores del Mensaje Islámico e hirió a otros dos en Srifa, en el sur del país, sin ofrecer detalles sobre cuál fue el objetivo de la acción. Sin embargo, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) ha precisado que las bombas alcanzaron un centro de la organización de socorro, al tiempo que ha elevado a dos el número de fallecidos.

En lo que va de martes, también han perdido la vida otras dos personas en Zawtar al Sharqiyah (sur), donde cayeron al menos ocho bombardeos, y una más que fue objetivo de un dron cuando viajaba en un vehículo por la zona de Khirbet Selm (sur), de acuerdo con el medio estatal. Desde la pasada medianoche, tanto la ciudad meridional de Nabatieh como una serie de pueblos de sus alrededores registraron una intensificación en el número de bombardeos israelíes, así como de los ataques de artillería, con varias casas destruidas en Doueir o Yahmar al Shaqif, indicó la ANN.

Más de 100 objetivos en el este y sur de Líbano

Mientras, el ejército israelí ha asegurado haber bombardeado durante la noche más de 100 objetivos en el este y sur de Líbano, asegurando que se correspondían con "infraestructuras" de la milicia chií Hizbulá. Muchos de estos ataques recayeron en el Valle de la Bekaa, este del Líbano, mientras que en el sur el Ejército dijo que "más de 90 almacenes de medios de combate, cuarteles generales, puestos de observación" fueron atacados.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este martes una reunión de seguridad en la sede del ministerio de Defensa en Tel Aviv, en lo que medios locales apuntan que podría preceder a un aumento de los ataques contra Líbano. Según un comunicado de la Oficina de Netanyahu, este se reunió con el ministro de Defensa, Israel Katz, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, teniente general Eyal Zamir, en un encuentro sobre el que no han trascendido detalles.

Estos crecientes ataques se producen de forma paralela a una nueva orden emitida por el Comando del Frente Interno, el brazo militar israelí encargado de dar directrices de seguridad a la población civil, restringiendo las aglomeraciones multitudinarias en las comunidades del norte de Israel, próximas a la frontera con Líbano.

Desde las 6:00 horas de esta mañana hasta al menos las 20:00 hora local, no podrán reunirse allí grupos de más de 200 personas en espacios cerrados (hasta ahora el límite era 600) y 50 personas al aire libre (antes hasta 200). Pese a que Líbano e Israel mantienen actualmente en Washington las primeras negociaciones directas en décadas con el fin de alcanzar una salida negociada a esta última guerra, iniciada el pasado 2 de marzo tras el ataque a Irán, por el momento tan solo se ha acordado un alto el fuego que carece de aplicación práctica.

También esta mañana, el Ejército israelí volvió a emitir órdenes de evacuación forzosa contra la ciudad de Nabatieh (sur), e urgió a la población a desplazarse al norte del río Zahrani. Al menos 3.213 personas han muerto y otras 9.737 han resultado heridas en ataques y bombardeos israelíes desde el 2 de marzo, los cuales no cesan pese al alto el fuego en vigor.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido