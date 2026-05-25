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Caso Plus Ultra

En bolsas de plástico, dentro del baño o un radiador: así escondió Julito 286.070 euros en efectivo en su casa

Los detalles La Policía registró el domicilio de Julio Martínez Martínez el pasado 11 de diciembre, el mismo día en que fue detenido por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales dentro del caso Plus Ultra.

Los sobres hallados por la UDEF en el domicilio de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito
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La Policía Nacional incautó en el domicilio del empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, 286.070 euros en metálico repartidos en bolsas, cajas y cajones, y hasta en un neceser y un radiador, además de nueve relojes y 14 móviles.

El registro tuvo lugar el pasado 11 de diciembre tras su detención en su domicilio del madrileño barrio de Salamanca, según consta en el auto del sumario del caso Plus Ultra al que ha tenido acceso laSexta este lunes.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) detallan que la ayuda de los perros de guías caninos fue determinante para localizar los billetes escondidos por todo el inmueble. Detallan que en una bolsa de viaje se encontraron 4.550 euros; en el baño, en una bolsa de papel 49.900 euros, y en otra de plástico otros 25.000 euros, todos en billetes de 50 euros.

Al fondo de una habitación repleta de numerosos enseres y objetos, los agentes intervinieron más dinero: en el interior de una bolsa, 30.000 euros; en una caja de vasos otros 25.000; en otra bolsa de Navidad otros 50.000; en una bolsa de golf 10.000 euros; y otros 50.000 euros en un radiador de calefacción.

Todos también, en su mayoría en billetes de 50 euros, salvo 5.000 euros en billetes de 500 que localizaron en un sobre guardado en un cajón. En uno de los escondites, resalta la UDEF en su acta, se hallaron cinco sobres con caracteres que podrían ser chinos, "cuya traducción parece ser diez mil", la cantidad de dinero que contenía cada uno de estos cinco sobres.

Además, los investigadores intervinieron cuatro portátiles y 14 móviles diferentes, algunos de ellos antiguos, además de nueve relojes de alta gama. Entre la documentación incautada, los agentes de la UDEF se llevaron del domicilio de Martínez varias agendas y diversos documentos impresos y decenas de hojas manuscritas.

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