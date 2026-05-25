Comisión del 1%: el contrato clave en el caso Plus Ultra que probaría la mordida en el rescate de la aerolínea

Entre líneas En el acuerdo, firmado en enero de 2021, las partes destacan que hay "una muy alta probabilidad" de consecución de la ayuda pública en el primer trimestre de ese año. Finalmente, el Gobierno la aprobó dentro del plazo, el 9 de marzo de 2021.

La sociedad Idella Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez, firmó un contrato con Plus Ultra para recibir el 1% del valor del rescate otorgado a la aerolínea, según un documento al que accedió laSexta. Este acuerdo es clave en la investigación que involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, quien habría mediado en el proceso para obtener la ayuda pública. El contrato, firmado en enero de 2021, estipulaba que Idella recibiría su comisión una vez que Plus Ultra obtuviera los fondos. Finalmente, en marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53 millones de euros, de los cuales Idella recibió 530.000 euros. Investigadores de la UDEF sospechan que este pago era en realidad una mordida, vinculada a otros pagos a Zapatero y a una empresa en Dubái creada para ocultar fondos.

La sociedad Idella Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez, acordó con Plus Ultra el pago 1% del valor del rescate a la aerolínea con un contrato que se incluye en el sumario del caso al que ha accedido este lunes laSexta. Dicha comisión es la clave que inició la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, ya que él habría mediado en el proceso para lograr la ayuda pública.

El contrato fue firmado el 19 de enero de 2021, meses después de la presentación de la solicitud de rescate por parte de la compañía, que se realizó el 2 de septiembre de 2020.

Lo suscribieron Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, como representante de Idella Consulenza Strategica, y Julio Martínez Sola por Plus Ultra, a cuenta de la prestación de servicios de asesoría por parte de Idella Consulenza a la aerolínea para la "preparación de la solicitud al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas gestionado por la SEPI".

En el documento se estipulaba que "la retribución a pagar por el cliente a la compañía será equivalente al 1% del importe de la ayuda aprobada por el fondo de rescate a favor de Plus Ultra". Dicho importe se recogería "en la factura correspondiente", a la que le sumaría "el IVA correspondiente".

También se convenía el pago a través de una transferencia bancaria a la cuenta designada por la compañía y que el pago de los honorarios se devengaría "en el momento en el que el cliente obtenga y se haga efectiva la financiación antes descrita".

"(...) ambas partes consideran factible el acceso a los fondos públicos en un período razonablemente corto, con una muy alta probabilidad de consecución dentro del primer trimestre de 2021", reza el texto.

Añade además que "la seguridad de lograr dicho objetivo, no implicará ningún riesgo para el cliente, dado que la compañía se compromete a obtener una remuneración variable, que será devengada única y exclusivamente en caso de lograr ese objetivo".

Pago a Zapatero

Finalmente, el 9 de marzo de 2021 el Consejo de Ministros aprobó una ayuda de 53.000 millones para el rescate de Plus Ultra, de los que la sociedad de Julito Martínez obtuvo el 1%.

Los investigadores de la UDEF consideran que esos 530.000 euros que pagó Plus Ultra a Idella Consulenza eran realmente una mordida y que se camufló como trabajos de asesoría. Dicho pago se vincularía a los 470.800 euros que Análisis Relevante, también propiedad de Julitó, pagó a Zapatero.

Según el sumario, esto relacionaría a su vez con la empresa Landside Dubai Fzco, que se creó en Dubái presuntamente para ocultar esos fondos.

Otro contrato por 5.000 euros

Anteriormente, el 30 de julio de 2020, Análisis Relevante y Plus Ultra firmaron otro contrato de asesoría para realizar las gestiones que tenían ante la SEPI y conseguir el rescate. En aquella ocasión, se acordó el pago de 5.000 euros a Análisis Relevante por la elaboración de un informe.

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