Continúa el shock político tras el sumario de Zapatero: de la presunción de inocencia del Gobierno al "habrá que pasar a las pruebas" de los socios

¿Qué han dicho? "Como demócrata, uno de los principios fundamentales es la presunción de inocencia. Confiamos en que pueda demostrar su inocencia", ha dicho la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. La misma que recuerda que: "Ahí está el legado de Zapatero".

La política española se encuentra en estado de shock tras la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. La UDEF considera su vivienda como el centro de la trama, y las revelaciones han generado un intenso debate. Desde Moncloa, el Gobierno defiende la presunción de inocencia de Zapatero, mientras que Salvador Illa sugiere que las acusaciones tienen motivaciones políticas. Internamente, Emiliano García-Page del PSOE expresa su preocupación por la situación y pide elecciones anticipadas. Desde la derecha, el PP intensifica sus críticas, vinculando a Zapatero con Pedro Sánchez. Los socios del Gobierno piden prudencia y pruebas claras.

La política sigue en estado de shock, abrumada ante las últimas informaciones que sustentarían la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Porque hace 24 horas, conocimos desde el contenido de la caja fuerte del despacho de Zapatero, pasando por mensajes de empresarios investigados hablando sobre "el zorro" o "ZZZ", hasta que la UDEF considera la vivienda del expresidente como el centro neurálgico para hablar de la trama. Porque en la tarde del lunes, laSexta tuvo acceso al sumario del caso Plus Ultra, por el que se imputa a Zapatero.

Desde Moncloa guardan silencio, cumplen con el guion de la presunción de inocencia de Zapatero, para no tener que comentar el innumerable goteo de indicios que rodean al expresidente. Sin embargo, en la rueda de prensa de este martes, las preguntas han sido continuas y, casi todas, en la misma línea. Porque queremos saber qué piensa realmente el Ejecutivo sobre la imputación y el sumario del caso Plus Ultra.

Pero el Gobierno cierra filas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Pide respeto y que todo el mundo recuerde que existe la "presunción de inocencia". Eso es lo que ha reclamado este martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz: "Como demócrata, uno de los principios fundamentales es la presunción de inocencia. Confiamos en que pueda demostrar su inocencia". Y remarca: "Ahí está el legado de Zapatero".

Del silencio de Sánchez al apoyo de Illa

Desde Roma, porque Pedro Sánchez tiene previsto reunirse con el papa León XIV, el presidente ha evitado pronunciarse, por ahora. Con un escueto "hablamos mañana", ha pedido tiempo, asegurando que sí se expresará "en la rueda de prensa".

El que sí se ha pronunciado ha sido Salvador Illa. El presidente de la Generalidad de Cataluña cree que el señalamiento de Zapatero tiene que ver con motivaciones políticas. "¿Qué hay algunos que le señalan desde hace tiempo? Por descontado. ¿Qué esto tiene que ver también con sus posiciones políticas? También", ha sentenciado Illa en una entrevista con ARV.

Los críticos dentro y fuera del PSOE

Aunque también han aparecido las primeras voces críticas dentro del PSOE. Porque Emiliano García-Page, el presidente de Castilla-La Mancha, no ha dudado en decir que nos encontramos en el momento de mayor riesgo de la democracia para los socialistas.

Page asegura que se siente muy triste y decepcionado por la imputación de Zapatero, aunque ha aprovechado para elevar sus críticas y dirigirlas contra Pedro Sánchez. Así, Emiliano García-Page a pedido que se celebren elecciones generales anticipadas. "Debería haber elecciones" este año tras la imputación de Zapatero: "¡Primera vez que lo digo!".

Porque en la opinión de Page, "no lo podemos ver solamente esto como un hecho aislado", ya que "llevamos ya mucho tiempo donde un escándalo tapa otro y cada vez va cogiendo más volumen".

Desde la derecha endurecen el tono, recuperando incluso viejos mensajes. Por ejemplo, el también ezpresidente José María Aznar ha sacado a pasear su lema de: "El que pueda hacer, que haga". Unas palabras qaue para él ahora "cobran más sentido que nunca".

El PP apuesta por elevar también el ataque y ligar a Sánchez a Zapatero. Le situan en el centro de la crisis política al decir que "Zapatero no era uno que pasaba por allí, era el ideólogo del sanchismo". ASí lo cree el diputado del PP Elías Bendodo.

Y mientras todo esto sucede, los socios del Gobierno siguen apelando a la prudencia. "Habrá que pasar de los indicios a las pruebas", opina Unai Sordo. "Partimos de la presunción de inocencia", explica Aina Vidal.

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