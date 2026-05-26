El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, acusado de presunto acoso sexual, acoso laboral y revelación de secretos

Los detalles Dos trabajadores del Ayuntamiento han presentado una querella contra Víctor Acosta, en la que también se le acusa de los delitos de amenazas y descubrimiento.

El concejal de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, enfrenta una querella por presuntos delitos de acoso sexual, laboral, amenazas y revelación de secretos, según 'soydemadrid.com' y confirmado por Vox. Los querellantes son la directora de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y el interventor municipal. Vox Madrid ha afirmado que sus servicios jurídicos están investigando la denuncia y ha rechazado cualquier conducta ilícita, criticando los juicios paralelos. El PSOE local exige su cese cautelar y critica la falta de pronunciamiento de la alcaldesa. El PP defiende la presunción de inocencia y pide prudencia.

El concejal de Vox en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, ha sido acusado en una querella por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según adelantó la web 'soydemadrid.com' y ha confirmado su partido.

Según el portal 'soydemadrid.com', los querellantes serían la directora de Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, que habría acusado al concejal de presunto acoso sexual, amenazas, descubrimientos y revelación de secretos; y el interventor municipal, que le apuntaría por presunto acoso laboral, amenazas, descubrimientos y revelación de secretos.

Vox Madrid ha confirmado en un comunicado que "sus servicios jurídicos trabajan ya junto a nuestro portavoz municipal para conocer todos los extremos de la denuncia, analizar su contenido, estudiar la documentación existente y valorar las acciones que procedan en Derecho".

En su nota, el partido de ultraderecha ha subrayado que "rechaza sin matices cualquier conducta de acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada". Al mismo tiempo, ha destacado también su rechazo a "los juicios paralelos y cualquier intento de utilizar este asunto para tapar las cuestiones de fondo que el Grupo Municipal de Vox ha venido planteando sobre la gestión municipal".

El PSOE exige su cese cautelar

El PSOE de Alcalá de Henares ha criticado que la alcaldesa, Judith Piquet (PP), aún no se haya pronunciado sobre este asunto y ha exigido la activación de los protocolos antiacoso y el cese "aunque sea de manera cautelar" del concejal.

Asimismo, ha considerado que la denuncia es "muy creíble". En este sentido, el portavoz socialista, Javier Rodríguez Palacios, ha asegurado en declaraciones a 'elDiario.es' que "le damos total veracidad".

Por su parte, el Grupo Municipal del Partido Popular de Alcalá de Henares ha expresado su "respeto absoluto a la presunción de inocencia" de Acosta, "así como la de cualquier funcionario municipal, empleado público o cualquier otra persona que pudiera verse afectada, mencionada o implicada en este procedimiento".

En un comunicado, ha indicado que "la mera existencia de una denuncia, investigación o actuación judicial no puede anticipar juicio alguno de culpabilidad". Por ello, el Grupo Popular ha apelado "a la prudencia, al respeto institucional y a dejar actuar a la Justicia con todas las garantías".

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