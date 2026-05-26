La Audiencia Nacional abre un nuevo juicio contra Granados y otros 40 acusados de la Púnica

Los detalles Esta pieza acusa a Granados, al que fuera su socio David Marjaliza y al exconsejero de OHL Javier López Madrid por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público.

El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha iniciado un nuevo juicio oral del caso Púnica contra Francisco Granados y otras 40 personas por presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público y obras de Metro entre 2003 y 2011. El auto de apertura, al que accedió laSexta, coincide con otro juicio contra Granados por el mismo caso. En su defensa, Granados negó amaños en adjudicaciones a cambio de dádivas. La pieza 8 del caso Púnica también involucra a David Marjaliza y Javier López Madrid. Granados enfrenta cargos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, entre otros, y la Fiscalía solicita 42 años de cárcel.

El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha abierto un nuevo juicio oral del caso Púnica contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y otras 40 personas más por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público para construir viviendas y en las obras de líneas de Metro.

Piña dictó el pasado miércoles un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso laSexta, contra Granados, justo en la misma semanas en la que el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior y ex secretario general del PP madrileño se sentó en el banquillo de la Audiencia por otra pieza del caso Púnica.

En su declaración en ese juicio, según recuerda la Agencia EFE, Granados negó que organizara amaños en adjudicaciones municipales y del Gobierno regional a cambio de dádivas y que ordenara que actos del PP fueran pagados por ayuntamientos con cargo a contratos de servicios de la empresa de un amigo suyo.

La pieza para la que se ha abierto juicio, la número 8 de Púnica, acusa a Granados, al que fuera su socio David Marjaliza y al exconsejero de OHL Javier López Madrid por supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público para construir viviendas, así como en las obras de dos líneas de Metro de la capital y del metro ligero de la localidad de Boadilla.

Se juzgarán, además, las supuestas irregularidades de Granados durante su gestión como consejero, acusado, como la mayoría de las personas que se sentarán en el banquillo, de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y falsedad documental. Por todos esos delitos, la Fiscalía pide para Granados 42 años de cárcel.

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